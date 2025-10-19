"ศิริโชค" อวยพร "มาร์ค" หลังหวนนั่งหน.ปชป. แต่ลั่นสายน้ำไม่ย้อนกลับ สะพัดซบกธ.ลุยเลือกตั้ง

“อดีตวอลเปเปอร์ มาร์ค ” โพสต์เฟซบุ๊กอวยพร หลังหวนคืนเก้าอี้หัวหน้าปชป. ย้ำ “สายน้ำไม่ย้อนกลับ ” ลือย้ายซบกล้าธรรมจ่อลงเลือกตั้งสงขลาอีกครั้ง
วันนี้ (19ต.ค.) นายศิริโชค โสภา อดีตสส.สงขลา เจ้าของฉายา ‘วอลเปเปอร์ ’คนสนิทของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่หววคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมาดๆ อีกครั้ง ได้โพสต์ลงเฟซบุ้ก โดย มีใจความว่า
“สายน้ำไม่ย้อนกลับ แต่อุดมการณ์ไม่เคยจางหาย”
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอภิสิทธิ์ และกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์
ที่พร้อมจะนำพาพรรคฯ เดินหน้าด้วยอุดมการณ์อันมั่นคง ให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในวันวาน
ในฐานะศิษย์เก่าของพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่ง
ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพรรคมากว่า 30 ปี
ผมมีเพียงความหวังดี ความผูกพัน และเจตนาดีจากใจ
ที่อยากเห็นพรรคฯ กลับมาเป็น “สถาบันทางการเมือง”
ที่ประชาชนสามารถฝากความหวังและพึ่งพาได้อีกครั้ง
แต่เส้นทางการเมืองของผม…
เมื่อถึงวันที่ต้องตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
มันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต
เพราะผมรู้ดีว่า “สายน้ำไม่อาจไหลย้อนกลับ”
วันนี้ ผมยังคงยืนอยู่บนทางแยก
ระหว่าง “การหยุดพักเพื่อรักษาอุดมการณ์”
กับ “การเดินหน้าต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชน”
ผมรู้ดีว่าไม่ว่าผมจะเลือกทางใด มันไม่มีทางที่ง่าย
เพราะทุกทางล้วนแลกมาด้วยความเจ็บปวดและการเสียสละ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจที่สุดในใจคือ —
ผมไม่อาจยืนดูประชาชนล้มลงตรงหน้า โดยไม่ยื่นมือช่วย
เพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชน มันรอไม่ได้
และอุดมการณ์ที่แท้จริงของผม…
คือการได้ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นจริง
ในช่วงเวลานี้ ผมจะขอใช้ทุกลมหายใจ
เดินลงพื้นที่ พบปะ รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชน
เพื่อฟัง “เสียงเรียกร้องจากหัวใจ”
ก่อนจะตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทางการเมืองอีกครั้ง
และไม่ว่าจะวันใด ผมขอสัญญา —
ผมจะไม่ทิ้งประชาชน… ไม่ว่าจะต้องเดินบนเส้นทางใดก็ตาม
เพราะ “หัวใจของผม” อยู่กับพี่น้องประชาชนเสมอ
ทั้งนี้นายศิริโชคได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว และล่าสุดมีรายงานว่าอาจจะย้ายสังกัดพรรคกล้าธรรม ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสส.สงขลาอีกครั้ง