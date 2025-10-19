“เทพไท” ชี้ “มาร์ค” คัมแบ็ก การเมืองไทย 3 ก๊กเป็น 4 ก๊ก เชื่อบุคลิกเครดิตทางการเมืองกู้ฐานเสียงทันเลือกตั้ง

อดีตสส.ปชป. ชี้ “มาร์ค” คัมแบ็กนำทัพ ปชป. การเมืองไทยเปลี่ยนจาก 3 ก๊ก เป็น 4 ก๊ก เชื่อบุคลิก และ เครดิตทางการเมืองจะดึงแฟนคลับและฐานเสียงเก่ากลับมา ฟื้นพรรคทันเลือกตั้งปี 69
วันนี้ (19 ต.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กช่าวถึง สถานการณ์การเมืองไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ว่า เดิมทีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเมือง “3 ก๊ก” ได้แก่ ก๊กสีแดง พรรคเพื่อไทย, ก๊กสีน้ำเงิน พรรคภูมิใจไทย และก๊กสีส้ม พรรคประชาชน แต่หลังการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้( 18 ต.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง การเมืองไทยจะเปลี่ยนเป็น 4 ก๊กโดยมีพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะ ก๊กสีฟ้ากลับมามีบทบาทสำคัญบนสมรภูมิการเมือง
นายเทพไท กล่าวว่าสุนทรพจน์และวิสัยทัศน์ของนายอภิสิทธิ์สะท้อนถึงทิศทางใหม่ของพรรค ที่กำลังฟื้นฟูอุดมการณ์ดั้งเดิม 10 ข้อของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งยังทันสมัยและตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน ทำให้การกลับมาครั้งนี้สร้างความหวังใหม่ให้กับผู้สนับสนุนเก่า โดยเฉพาะใน ภาคใต้และกรุงเทพฯ ที่มีฐานเสียงเหนียวแน่นมายาวนาน
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า บุคลิก ความซื่อสัตย์ และจุดยืนประชาธิปไตยของนายอภิสิทธิ์ จะช่วยดึงอดีตแฟนคลับและแม่ยกให้กลับมาสนับสนุนพรรคได้รวดเร็ว เหมือนในปี 2535 ที่พรรคตกต่ำแต่นายอภิสิทธิ์ ยับได้เป็น ส.ส.เพียงหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ สะท้อนความผูกพันระหว่างคนเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์
นายเทพไท ย้ำว่า แม้เวลาที่เหลือก่อนเลือกตั้งจะมีเพียงไม่กี่เดือน แต่เชื่อว่าอภิสิทธิ์ยังเป็นทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย และการกลับมาครั้งนี้จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง
“ถ้าหากแนวความคิดที่บอกว่า การเมืองไทยแบ่งเป็น3ก๊กนั้น ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ ก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด เพราะการเมืองหลังจากนี้ การเมืองไทยจะแบ่งออกเป็น4ก๊กแน่นอน“นายเทพไทกล่าว