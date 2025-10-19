ดุสิตโพลชี้ปกติย้ายพรรค ไร้ผลตัดสินใจแต่ทำไม่เชื่อมั่นเสถียรภาพการเมือง เลือกจากนโยบายเรือธงพรรค

สวนดุสิตโพลมองนักการเมืองย้ายพรรคเรื่องปกติ หาที่มีอุดมการณ์ตรงกับตัวเอง ชี้ไม่มีผลตัดสินใจเลือก แต่ทำให้ไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการเมือง ส่วนใหญ่เลือกตั้งจากนโยบายเรือธงของพรรค
วันนี้ (19ต.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง“ย้ายพรรค...ย้ายใจประชาชน?” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,117 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการย้ายพรรคของนักการเมือง
อันดับ 1.เป็นเรื่องปกติทางการเมือง เห็นเป็นประจำ 61.32%
อันดับ 2.นักการเมืองขายตัว ซื้อตัวกัน ดูด สส. 52.91%
อันดับ 3 ทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 41.99%
2. ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่นักการเมือง “ย้ายพรรค” เกิดจากอะไร
อันดับ 1.หาพรรคที่มีอุดมการณ์ตรงกับตนเอง 58.46%
อันดับ 2 พรรคเดิมอาจพ่ายแพ้การเลือกตั้ง ฃ48.34%
อันดับ 3 เพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงทางการเมือง 47.90%
3. หากมีการเลือกตั้ง ประชาชนจะเลือกผู้สมัครจากปัจจัยใดมากที่สุด
อันดับ 1 นโยบายเรือธงของพรรค 63.47%
อันดับ 2 ผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา 45.84%
อันดับ 3 ความชื่นชอบในตัวบุคคล 42.52%
4. การที่นักการเมือง “ย้ายพรรค” มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนอย่างไร
อันดับ 1 ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกพรรคที่ชอบเท่านั้น 35.81%
อันดับ 2 รอดูผลงานของพรรคใหม่ที่ย้ายไปสังกัดก่อน 23.19%
อันดับ 3 ยังไงก็เลือกคนเดิม เชื่อมั่นในตัวบุคคล 19.24%
อันดับ 4 ทำให้เปลี่ยนใจ ไม่อยากเลือกคนที่ย้ายพรรค 11.46%
อันดับ 5 ไม่แน่ใจ 10.30%
5. การย้ายพรรคของนักการเมืองมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการเมืองไทยหรือไม่
อันดับ 1 มีผลทำให้ไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการเมืองไทย 44.85%
อันดับ 2 เฉย ๆ 36.62%
อันดับ 3 ไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพการเมืองไทย 18.53%