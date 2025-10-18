โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เจตน์ สถาวรศีลพร' เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เจตน์ สถาวรศีลพร' ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
วันนี้(18ต.ค.)สำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจตน์ สถาวรศีลพร ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
สืบเนื่องจาก นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุราชการ) และพ้นจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568ประธานศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติเห็นชอบให้ นายเจตน์ สถาวรศีลพร รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเสนอ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายเจตน์ สถาวรศีลพร จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, D.E.A. Droit public Fondamental Université TOULOUSE 1 และ Doctorat en droit Université TOULOUSE 1 เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (Thai-French Scientific and Technical Cooperation Program : STC) โดยมีประวัติการรับราชการที่สำคัญในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 1 สำนักวิจัยและวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ) และรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เช่น อนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน, คณะทำงานร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ, อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนคุณภาพ