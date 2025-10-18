“พงศกร” นั่งโฆษก ปชป. ขณะ “ราเมศ” อดีตโฆษกโยกไปเป็นรองเลขาฯ

“พงศกร ขวัญเมือง” นั่งโฆษก ปชป. ขณะที่ “ราเมศ ” อดีตโฆษก โยกไปเป็นรองเลขาธิการพรรค
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคฯ หลังจากที่ที่ประชุมฯ เลือกให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคฯ เลือกเลขาธิการพรรค รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ และรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคแล้ว ยังเลือกรองเลขาธิการพรรคฯ คือ นางกันตวรรณ ตันเถียร อดีต สส.พังงา นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีต สส.นราธิวาส นายประชา ยอดวานิช อดีตผู้สมัคร สส.ชัยนาท นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิมงคล โสณกุล อดีต สส.กรุงเทพฯ
ขณะที่ เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต สส.กรุงเทพฯ ส่วนนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต สส.ลพบุรี ส่วนร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง อดีตผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ และอดีตโฆษกกทม. เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
จากนั้นได้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคในส่วนอื่นๆอีกให้ครบ 39 คนจาก 41 คน เนื่องจากไม่มีการเสนอตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 2 คน เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น