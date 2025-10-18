“อภิสิทธิ์” เปิดใจกลับมานั่ง หน.ปชป.ย้ำ“สัจจังเว อมตาวาจา” กรีดเลือดเป็นสีฟ้า กลับมาใช้หนี้พรรค-หนี้แผ่นดิน

“อภิสิทธิ์” เปิดใจคัมแบ็กหัวหน้า ปชป. ขอบคุณสมาชิก-เฉลิมชัย ย้ำ “สัจจังเว อมตาวาจา” กรีดเลือดออกมาก็สีฟ้า ลั่นกลับมาใช้หนี้พรรค–แผ่นดิน ซัดบางพรรคโหนสถาบัน–กองทัพ เตือน “คนละครึ่งพลัส” แก้จนไม่ได้ แค่เพิ่มหนี้รัฐ ขอสู้วงจรอุบาทว์ บอกเอไอแนะให้ปรับโลโก้ให้ทันสมัย
วันที่ 18 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุมใหญ่วิสามัญเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยกล่าวขอบคุณสมาชิกทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจ ย้ำพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแท้จริง พร้อมขอบคุณ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค แม้เห็นต่างบางเรื่องแต่ไม่เคยตั้งคำถามเรื่องความทุ่มเท
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คำว่า “สัจ จัง เว อม ตา วาจา” หรือ “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” ที่ปรากฏบนตราพรรคคือหลักยึดมั่นของประชาธิปัตย์ ย้ำว่า ตั้งแต่เข้าการเมืองเมื่ออายุ 27 ปี ไม่เคยมีพรรคอื่น กรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าและประกาศว่าจะยึดมั่นในสัจจะและความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งตลอดไป
“ผมรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่มีทางได้กำไร อย่างมากก็เสมอตัว หรือขาดทุนแน่ แต่ผมต้องกลับมา เพราะผมเป็นหนี้พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหนี้ประเทศนี้” นายอภิสิทธิ์กล่าว พร้อมระบุว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจติดหล่ม สังคมเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมหดหาย และความเชื่อมั่นที่ถดถอย “ปีสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล 2554 คือปีแรกที่ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ผ่านมา 14 ปี เรายังไม่ก้าวหน้า”
อดีตนายกฯ วิจารณ์นโยบาย “คนละครึ่งพลัส” ว่าเป็นเพียงการเยียวยาระยะสั้น ช่วยคนได้แค่ชั่วคราว แต่ทิ้งหนี้ให้รัฐบาลเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนว่าหากเศรษฐกิจยังโตแค่ 2% ประเทศจะไม่มีวันยกระดับชีวิตประชาชนได้ และต้องสร้าง เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่อิงประชานิยมระยะสั้น
นายอภิสิทธิ์ประกาศนำคนรุ่นใหม่เข้าสู่พรรค เช่น “นางการดี เลี่ยวไพโรจน์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี และ “นายวีระพงษ์ ประภา” ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง “นายจูรี นุ่มแก้ว” อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ เพื่อให้พรรคสะท้อนความคิดคนรุ่นใหม่
พร้อมย้ำว่าพรรคจะไม่เข้าไป โหนสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะ พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจคนไทย ต้องอยู่เหนือความขัดแย้งพร้อมเตือนการเมืองที่ดีลผลประโยชน์ ซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. ย้ายขั้ว ว่า ศูนย์หน้าค่าตัวแพง พอย้ายทีมกลับยิงไม่ได้สักประตู
“ผมมีมาอดิเรกอยู่ 2-3 อย่าง แต่ก็แปลกใจว่าวกกลับมาเรื่องการเมืองได้ ผมพูดถึงพรรคการเมืองที่พยายามดูดสส. ด้วยอำนาจเงิน อำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมดูบอลอังกฤษ ระวังนะ ศูนย์หน้าฟอร์มดีๆ ค่าตัวแพงที่สุด ย้ายสโมสรไปแล้วมันยิงไม่ได้ซักประตู ผมฟังเพลงตอนเด็กๆ อยู่ต่างประเทศ ฟังเพลงสากล ทุกวันนี้กลับมาสะสมแผ่นเสียง ล่าสุดเพิ่งซื้อแผ่นเสียงเทย์เลอร์ สวิฟต์ ซึ่งมีคำคมเสมอ เทย์เลอร์ บอกว่า แก้วที่แตกจะมีความคมมากขึ้น ฉะนั้น ใครที่กำลังจะมาทุบประชาธิปัตย์ เหมือนกำลังทุบแก้วที่แตก ผมจะบอกว่าทุบเสร็จ ผมจะเอาความคมของแก้วที่แตกไปตัดวงจรอุบาทว์ การซื้อเสียงและการคอรัปชั่น สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องสู้ด้วยหัวใจ”
นอกจากนี้คนยังชอบแหย่ทะเลาะกับเอไอ จึงแกล้งพิมพ์ให้ช่วยออกแบบสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความสำคัญของสัจจะ การปราบอธรรมปราบมาร และความอุดมสมบูรณ์ เอไอจึงทำให้ 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบก็ยังไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ตนจึงถามคำถามถึงพระแม่ธรณีหรือไม่ เพราะท่านคือพยานของความซื่อสัตย์และสัจจะในวันที่มารผจญพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ และน้ำที่บีบออกจากมวยผม ชำระล้างจนพญามารหนี และทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เอไอบอกยอมตน 4 อันที่ทำมาไม่สมบูรณ์เท่าพระแม่ธรณี แต่เอไอก็ไม่ยอมแพ้ตนง่ายๆ บอกว่าต้องไปออกแบบสัญลักษณ์ให้ดูทันสมัยหน่อย
“ผมจึงอยากบอกกับทุกคนว่าอย่าหวั่นไหว กลับมาวันนี้ก็มีคนปรามาสว่าเหล้าเก่าขวดเก่า ไม่หรอก สัญลักษณ์พระแม่ธรณี ข้อความที่ระบุบนสัญลักษณ์ก็ดี คือคำตอบสำหรับยุคสมัยนี้อย่างแท้จริง แต่คนที่จะมาทำให้เกิดขึ้นได้ ให้ทันสมัยจริงคือพวกเรา ที่นั่งอยู่ตรงนี้และวันนี้ตนขอเชิญชวนคนทั้งประเทศที่เบื่อกับการเมืองที่ท่านเห็นมา มาร่วมกัน สืบทอดอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์บรรพบุรุษ ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า และให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”นายอภิสิทธิ์กล่าว