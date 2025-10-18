"โอปอ" โว ยกเครื่องเพื่อไทย พรรคทุ่งทะยานไปข้างหน้า หลังเปิดตัวผู้สมัคร 2 รอบสร้างความฮือฮา

"อนุสรณ์" มั่นใจ ยกเครื่องเพื่อไทย พาพรรคทุ่งทะยานไปข้างหน้า หลังเปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว 2 รอบสร้างความฮือฮา คำถามของการหยุดไหลออกจะมีคำตอบในระยะเวลาอันใกล้
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พรรคเพื่อไทย ประกาศยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย แต่ถูกตั้งคำถาม ยังไม่มีอะไรใหม่ ว่า พรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ไปแล้ว 2 รอบ แต่ละรอบก็สร้างความฮือฮา แต่ละรอบก็มีคนใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ถือเป็นพรรคการเมืองแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เปิดตัวเป็นเรื่องเป็นราวได้เร็วกว่าใคร ซึ่งก็ย่อมมีทั้งผู้สมหวังและผิดหวัง แต่อย่างไรก็ตามการทำงานการเมืองสามารถทำได้หลายบริบท จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ระบบเขต สส.ระบบัญชีรายชื่อ หรือเป็นรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ทุกบทบาทหน้าที่ ถ้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ทุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญ ในระยะต่อไปพรรคเพื่อไทยจะประกาศนโยบาย รวมถึงประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 3 คน เชื่อว่าจะสะกดสายตา และสร้างความฮือฮาทางการเมืองได้อย่างแน่นอน พรรคการเมืองทุกพรรคมีความท้าทายในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน พรรคเพื่อไทยไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นคือปัญหาหรืออุปสรรคที่แก้ไม่ได้ พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง มีคนออก ก็มีคนเข้า มีคนเก่า ก็มีผู้มาใหม่ อยู่ที่ว่าจะผสานความลงตัวในการทำงานร่วมกันได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เท่าที่ดูสัญญาณจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยตาม MOA โอกาสยุบสภาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และพรรคเพื่อไทยคือพรรคแรกๆ ที่พร้อมเลือกตั้งสูงสุด
“พรรคเพื่อไทย จะได้ สส.เป็นตามเป้า หรือเกินเป้า ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ เป็นความท้าทายร่วมในพรรคเพื่อไทย คำตอบของการหยุดไหลออกจะปรากฎคำเฉลยชัดในระยะเวลาอันใกล้ มั่นใจยกเครื่อง เพื่อไทย พาพรรคพุ่งทะยานไปข้างหน้าแน่นอน” นายอนุสรณ์ กล่าว