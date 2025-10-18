"เด็จพี่" ขีดเส้น "อนุทิน" ต้องปราบสแกมเมอร์ให้สิ้นซากใน 4 เดือน สาวถึงตัวการใหญ่ ลบข้อครหาเอี่ยวขบวนการสีดำ

“พร้อมพงศ์” ขีดเส้น “อนุทิน” 4 เดือนกวาดล้างสแกมเมอร์สิ้นซาก ไล่บี้ให้ถึงตัวการใหญ่ ไม่มีนอกมีในขบวนการสีดำ ขู่ หากทำแบบขอไปที เจอเช็กบิลวันเลือกตั้งแน่ แนะปรับใช้โมเดลเพื่อไทยเคยทำสำเร็จ
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ภัยธรรมชาติฝนตก น้ำท่วม บ้านเรือน ไร่นา พืชผลการเกษตรพี่น้องเสียหาย ประชาชนหลายครัวเรือน ยังรอเงินเยียวยา เพื่อนำไปต่อลมหายใจ ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่กำลังประสบกับภัยปัญหานี้อย่างทันท่วงที ภัยพิบัติหนักหนาสำหรับประชาชนอยู่แล้ว ยังมาเจอ ปัญหาสแกมเมอร์แพร่ระบาดอย่างหนัก หลายครอบครัวโดนภัยร้ายนี้เล่นงาน บางคนสิ้นเนื้อประดาตัว ถูกหลอกลวง บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เป็นข่าวเศร้ารายวัน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จัดการจริงจัง ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐมนตรีคนใด มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีส่วนร่วม ไม่ต้องสนหน้าอินทร์หน้าพรหม ลงโทษทำให้เป็นบรรทัดฐาน ให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่าง และอย่าทำแบบลูบหน้าปะจมูก ต้องไล่ไปไม่ถึงตัวการใหญ่ พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ตัวจริง กวาดล้างเอาให้สิ้นซาก
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า มีกระแสข่าวบริษัทสแกมเมอร์ชื่อดัง จดทะเบียนในบริษัทเอกชนบางแห่ง เกี่ยวพันไปถึงบริษัทที่นายกฯ เคยบริหารอยู่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์ตื้นลึกหนาบางอย่างไร ตนไม่ทราบ เป็นหน้าที่หน่วยงานรัฐต้องไปสืบเสาะหาความจริง แต่มันปฏิเสธไม่ได้ ที่จะทำให้คนในสังคมไม่สบายใจนัก ภัยร้ายนี้ ไม่ใช่แค่การหลอกลวงออนไลน์ มีนักวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองตั้งข้อสังเกต มันลามไปถึงการค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ธุรกิจสีเทา สีดำ โยงใยมาถึงปัจจัยเตรียมเลือกตั้งอีกด้วย รัฐบาลเพื่อไทย เคยประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ กวาดล้างจริงจัง จนเรื่องเงียบหายไป อยากให้รัฐบาลนายอนุทิน รับไม้ไปดำเนินการต่อ ท่านมีอำนาจรัฐ คุมทั้งกลไกรัฐ กลไกปกครอง มีอำนาจอยู่ในมือทุกอย่าง ขอให้ลุยไปเลย สร้างชื่อเสียงรัฐบาล 4 เดือน ให้ผู้คนจดจำ
“วันนี้หากเป็นฟุตบอล ถือว่าลูกไหลมาเข้าทาง ต้องหวดทันที ทำให้ประชาชนเชื่อว่า รัฐบาลนี้ พูดแล้วทำจริงๆ ไม่ใช่มีแค่ สโลแกนสวยหรู ท่านพูดคนก็จะแค่ฟัง แต่ท่านลงมือทำ คนจะเชื่อ และต้องไม่ใช่แค่ทำแบบผักชีโรยหน้า ผมยกมือเชียร์ให้กวาดล้างเอาให้เด็ดขาดสุดซอยไปเลย ภัยร้ายจากเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อเรานานแล้ว ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทย ตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ต ตัดแหล่งพลังงาน อุดรอยรั่วตามแนวชายแดน ไม่ให้พวกทำไม่ดีทะลักมายังไทยได้ ถ้าเห็นว่า มีประโยชน์ นำมาใช้ได้เลย เราไม่เอามาเป็นประเด็นการเมือง ขอให้ทำเลย ประชาชนจะได้ชื่นชม ลบข้อครหา รัฐบาลอนุทินลุยจริง ไม่มีนอกมีในกับขบวนการสีดำ ปัญหาสแกมเมอร์กับอายุรัฐบาล 4เดือน ทำให้เป็นผลงานโบว์แดง ขอบอกตรงนี้ ถ้าไม่เอาจริงหรือทำแบบขอไปที ระวังจะเจอก้อนอิฐ เตรียมตัวเตรียมใจโดนเช็กบิลตอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เลย”นายพร้อมพงศ์กล่าว