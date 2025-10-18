ใจผมไม่เคยไปไหน! ’อภิสิทธิ์‘ หยอดหวานหลังหวนคืนหัวหน้า ปชป. เผยเวลาจำกัด ต้องเร่งผนึกคนรุ่นใหม่-เก่าช่วยกันขับเคลื่อนพรรค

’อภิสิทธิ์‘ เปิดใจหลังได้คะแนนเสียงท่วมท้นจ่อคัมแบ็กนั่ง หัวหน้า ปชป. ขอบคุณสมาชิกมอบความไว้วางใจ รับหนักใจจะเติมกำลังให้พรรคยังไงในช่วงที่เวลาจำกัด ต้องเร่งผนึกคนรุ่นใหม่-เก่ามาช่วยขับเคลื่อนพรรค หยอดมุกเที่ยวนี้ขอเพื่อร่วมงานหลายๆ คนให้อายุน้อยกว่าตนบ้าง จะได้มีผมสีขาวอยู่คนเดียว
วันที่ 18 ต.ค.2568 เมื่อเวลา 11.20 น.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กทม. ในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ทั้งนี้ในช่วงระหว่างลงคะแนนโหวตเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ไปเกินครึ่งทาง ปรากฎว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนท่วมท้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีคู่แข่ง
นายอภิสิทธิ์ ลุกขึ้นกล่าวเปิดใจตอนหนึ่งระหว่างการโหวตลงคะแนนว่า สิ่งแรกต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียง และมอบความไว้วางใจให้กับตนอีกครั้ง ตอนเดินเข้ามาสื่อมวลชนถามตนว่ารู้สึกอย่างไรที่กลับมาบ้าน ตนตอบสั้นๆ ว่าใจตนไม่เคยไปไหน ตั้งแต่ที่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนมาคุยกับตนให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค สิ่งที่ตนหนักใจที่สุดคือเวลาที่จำกัด ตนจะเติมกำลังให้กับพรรคเราได้อย่างไร ฉะนั้นตนใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมา เชิญชวนคนใหม่ๆ เพื่อเข้ามาอยู่กับพรรค ต้องการให้ศิษย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ผสมผสานกันขับเคลื่อนพรรค ตั้งแต่ตนทำงานมา เพื่อนร่วมงานตนอายุมากกว่าตนตลอด เลยขอว่าเที่ยวนี้ขอให้มีหลายๆ คนอายุน้อยกว่าบ้าง จะได้เป็นคนที่มีผมสีขาวอยู่คนเดียว ดังนั้นต้องเสนอชื่ออีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุม บางคนต้องยกเว้นคุณสมบัติ จึงขอประธานที่ประชุมว่า เมื่อตนเอ่ยชื่อ จะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพรรคฯ เพราะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม