ประชุมใหญ่ ปชป.คึกคัก สมาชิกรุ่นเก๋าหนุน "มาร์ค" นั่งหัวหน้า "เฉลิมชัย"​ ลาประชุม​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประชุมใหญ่ประชาธิปัตย์​คึกคัก​ สมาชิกรุ่นเก๋าตบเท้าหนุน​ "อภิสิทธิ์" นั่งหัวหน้าพรรค​เพียบ​ ด้าน​ "เฉลิมชัย"​ ลาประชุม​ ส่วน "เดชอิศม์" โผล่แล้ว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ต.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์​ ในวันนี้​( 18 ต.ค.)​ นี้ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี สมาชิกพรรคอดีตส.ส. ที่ลาออกไปแล้วย้ายกลับมา ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตหัวหน้าพรรค เดินทางถึงในเวลา 08.35 น. พร้อมกับว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ (กก.บห.) นางการดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ว่าที่โฆษกพรรค และนายวีระพงษ์ ประภา อดีตผู้แทนการค้าไทย ที่มาเสริมพรรคใหม่


ทันทีที่นายอภิสิทธิ์​ ถึงห้องประชุมก็เดินทักทายสมาชิกพรรคที่เป็นคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่​ และยังมีองค์การนักศึกษารามคำแหงมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ​ และยังมีสมาชิกพรรคบางส่วนเข้ามาสวมกอด​ และยืนยันกับนายอภิสิทธิ์​ว่าจะให้การสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า​ รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง นายอภิสิทธิ์​ กล่าวว่า ใจไม่เคยไปไหน​

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ได้เดินทักทาย สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์​ รวมไปถึงแกนนำ​ ที่เคยร่วมอุดมการณ์กันมา​ อาทิ นายสาทิตย์ วงหนองเตย​ นายสกลธี ภัทธิยกุล นายกรณ์ จาติกวณิช นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น​ ซึ่งภายในห้องประชุมก็ยังมีสมาชิกหลายคน ชูป้ายขอสนับสนุนนายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่​

ด้ายนายชวน​ หลีกภัย​ สส.บัญชี​รายชื่อ​ พร้อมด้วยนาย​สุรบถ​ หลีกภัย​ บุตรชาย​ อดีตสส.บัญชี​รายชื่อ​ ได้เดินทางมาถึงและเยี่ยมชมนิทรรศภาพวาด​ "ชาวประชาธิปัตย์" จากลายเส้น ชวน​ หลีกภัย​ โดยนายสุรบถได้กล่าวชมภาพวาดของนายชวน​ ว่า​ ลายเส้นสวย​

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลาการประชุม ขณะที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรค ได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้ว และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในยุคของนายอภิสิทธิ์ ได้กลับมาสมัครสมาชิกพรรคอีกครั้ง ซึ่งบรรยากาศโดยรวมในการประชุมครั้งนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ

