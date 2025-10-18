‘ชวน’ เชื่อคนส่วนใหญ่หนุน ’อภิสิทธิ์‘ กลับมา อวยมีพื้นฐานเป็นนักการเมือง ไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง

‘ชวน’ เชื่อ ’อภิสิทธิ์‘ กลับมา คนส่วนใหญ่ให้กำลังใจ อวยเป็นคนมีพื้นฐานเป็นนักการเมือง ไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ถึงความคาดหวังในการประชุมวันนี้ ว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อยากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กลับมา ส่วนคณะกรรมการบริหารก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณา สำหรับภารกิจที่จะให้พวกเราช่วยสนับสนุนนั้น ก็คิดว่าคงจะไม่น่ามีปัญหาอะไร
ส่วนเชื่อว่าจะสามารถฟื้นศรัทธาประชาชนได้หรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า คงไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บ ในเรื่องของความเชื่อมั่น แต่เท่าที่ติดตามส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ดีใจยกเว้นสื่อที่วิจารณ์ สมมติว่าหากมีความเปลี่ยนแปลง นายอภิสิทธิ์กลับมา ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจ และหวังว่าจะได้กลับมาสนับสนุนพรรคปชป. แต่ตนขอเรียนว่าต้องช่วยสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ที่ตนย้ำคำว่าไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บ เพราะไม่ใช่พอเปลี่ยนหัวหน้าปุ๊บ ทุกอย่างจะดีขึ้นหมด มันไม่ใช่อย่างงั้น ต้องใช้เวลาทำงาน แต่นายอภิสิทธิ์ก็เป็นคนที่มีบทบาท มีพื้นฐานเป็นนักการเมือง ไม่ใช่นักธุรกิจการเมือง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ ไม่มีธุรกิจแอบแฝง
นายชวน กล่าวต่อว่า ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ ตนเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปที่ติดตามบทบาทพรรคการเมือง ก็จะเห็นว่าปชป. ที่อยู่มาเกือบจะ 80 ปีแล้วที่ดำรงอยู่ได้ ไม่ใช่เพราะมีเงินซื้อ มีอำนาจ แต่อยู่ได้โดยการยึดความชอบธรรม ถูกต้อง นี่คือสิ่งสำคัญ