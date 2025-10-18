ยังอยู่พรรคเดิม! “ตั๊น จิตภัสร์“ โผล่ร่วมเลือกหัวหน้า ปชป.คนใหม่ แจงช่วยงาน ทส.เพราะผู้ใหญ่ประสานมา

“ตั๊น จิตภัสร์“ โผล่ร่วมเลือกหัวหน้า ปชป.คนใหม่ ยันตอนนี้ยังอยู่ แจงไปช่วยงานพรรคอื่นเพราะผู้ใหญ่ให้ไปช่วยงานกระทรวงทรัพย์ฯ ด้าน “สุณัฐชา” ยังไม่ชัดเจนอยู่ต่อหรือไม่ เผยถูกทาบนั่งรองเลขาฯ พรรค แต่ไม่รับ เหตุลูกอ่อน
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 18 ต.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งไปเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาถึงที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมว่า ตนยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ และวันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่ของพรรค ให้มาร่วมประชุมในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตนจึงตั้งใจจะมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอดูในการเลือกหัวหน้า กก.บห.พรรคชุดใหม่ในวันนี้ก่อน เพราะเราเป็นคนทำงาน ตรงไหนที่มีโอกาสทำงานได้เพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชน ตนก็สมัครใจที่จะไปอยู่ตรงนั้น
เมื่อถามว่า แสดงว่าอนาคตทางการเมืองยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ใช่หรือไม่ น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนเป็นคนทำงาน จุดไหนที่มีโอกาสทำงานได้ เราก็อยากจะทำ
เมือถามว่า การที่ไปช่วยงานพรรคอื่นถือว่าผิดมารยาททางการเมืองหรือไม่ น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนมองว่าวันนี้ตรงไหนที่เป็นผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินและพี่น้องประชาชน และที่จริงแล้วมีผู้ใหญ่ประสานให้ไปช่วยกระทรวงทรัพย์ฯ ตนไม่อยากจะพูดอะไรมาก แต่เรียกว่าให้ไปช่วยขับเคลื่อนโครงการที่มีอยู่แล้วของกระทรวงทรัพย์ฯ
ด้าน น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่อาจจะไม่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ หากนายสาธิต วงศ์หนองเตย กลับมา ว่า ขอให้เลือกตั้งหัวหน้า และ กก.บห.พรรคเสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ บิดา และอดีต สส.ตรัง ให้สัมภาษณ์ไปชัดเจนถึงเงื่อนไขของตัวท่านในการทำงานการเมือง
เมื่อถามว่า ถ้ารับตำแหน่ง กก.บห. แสดงว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อใช่หรือไม่ น.ส.สุณัฐชา กล่าวว่า ที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตหัวหน้าพรรค ติดต่อมาให้มาช่วยงานในทีม กก.บห.พรรค ในตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค แต่ตนได้ปฏิเสธไปแล้ว เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว เพราะช่วงนี้ลูกอ่อน