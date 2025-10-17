"ลุงป้อม" ย้ายที่ทำการพปชร.ไปบางโพ หลัง "สันติ" เจ้าของที่เดิมซบภท. จ่อเปิดตัว "ธรรมรักษ์" โวมีแต่ไหลเข้า

"ไพศาล" เผย “บิ๊กป้อม" หอบลูกพรรค พปชร. ย้ายที่ทำการไปย่านบางโพ ถิ่นเก่าความหวังใหม่ หลัง "สันติ" เจ้าของตึกเดิมย้ายซบภท. จ่อเปิดตัว "พล.อ.ธรรมรักษ์" นั่งปธ.ที่ปรึกษา 20 ต.ค.นี้ โวมีแต่เลือดไหลเข้าไม่มีไหลออกแล้ว
เมื่อวันที่ (17 ต.ค.68) นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมข้อความว่า พล.อ.ประวิตร ย้ายที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ ไปอยู่ที่สำนักงานบางโพ ถิ่นเก่าของพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามีภูมิทำเลเป็นศีรษะมังกร และได้ไปดูสำนักงานใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 17 ต.ค.68 และแสดงความพอใจ สำนักงานแห่งใหม่นี้มาก โดยพล.อ.ประวิตร บอกว่า พระอาจารย์ศิษย์เอกหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินของชาวอีสาน ได้มาดูสำนักงานนี้แล้ว แนะนำให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ ได้พาผู้บริหารพรรคมาดู ทุกคนรู้สึกสบายใจ
นายไพศาล ระบุด้วยว่า พล.อ.ประวิตร บอกว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐมีแต่เลือดไหลเข้า จะไม่มีเลือดไหลออกอีกแล้ว จึงเตรียมที่จะสรุปการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อให้รีบลงพื้นที่ในเวลาอันสมควร และได้บอกว่า ขณะนี้พล.อ.ธรรมรักษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยา อดีต รมว.กลาโหม มืองานด้านความมั่นคง ระดับเทพ ของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้ว โดยจะรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ และพรรคจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่สำนักงานแห่งใหม่ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 20 ต.ค.68 เวลา 14.00 น.
นายไพศาล ระบุด้วยว่า พล.อ.ประวิตร บอกว่า ขณะนี้ประเทศชาติกำลังประสบกับวิกฤติปัญหาด้านความมั่นคงที่กระทบกับเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรุนแรงที่สุด ทั้งภายในประเทศ โดยรอบประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เรียกร้องต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงมารับมือกับวิกฤติอันใหญ่หลวงนี้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมมาก และยังจะเสริมผู้ที่ปรีชาสามารถด้านการต่างประเทศ และการสร้างความสามัคคีภายในชาติมาเสริมทีม เสริมทัพของพรรค โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร บอกว่า เราสามารถเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตมากน้อยได้ แต่ไม่สามารถให้ประเทศเสี่ยงในเรื่องเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติ และศักดิ์ศรีของประเทศชาติได้ ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐประการนี้ได้อย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสาเหตุที่ต้องย้ายที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ จากเดิมที่อาคารรัชดาวัน เพราะนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีต เลขาธิการพรรค เจ้าของตึก ได้ลาออกจากพรรค ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย แล้ว และจะพา 6 สส. เพชรบูรณ์ ไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งหน้า