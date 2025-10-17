ดร.ภูปชัย มโนนันทร์ ผงาดนั่งที่ปรึกษารองนายกฯ สุชาติ ชมกลิ่น

“สุชาติ ชมกลิ่น” แต่งตั้ง ดร.ภูปชัย มโนนันทร์ ดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ชมกลิ่น)
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2568 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ชมกลิ่น)ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายภูปชัย มโนนันทร์ เป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายสุชาติ ชมกลิ่น) เพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาและกำกับของรองนายกรัฐมนตรีให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2568