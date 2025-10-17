xs
“สภาฯ–สสส.” ผนึกพลังจัดกิจกรรม “กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ลดเค็ม ลดโรค NCDs” รณรงค์คนไทยกินเจถูกหลัก สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภาจับมือ สสส. จัดกิจกรรม “กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ : ลดเค็ม ลดโรค NCDs” รณรงค์กินเจถูกหลักสุขภาพ “หมอโอชิษฐ์” แนะยึดหลัก 5 หมู่ เน้นต้ม–นึ่ง เลี่ยงของทอด ลดเค็ม ลดหวาน เพื่อห่างไกลโรค NCDs

วันนี้ (17 ต.ค. 2568) ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลกินเจ 2568 ภายใต้แนวคิด “กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ : ลดเค็ม ลดโรค NCDs” ณ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งศาลาแก้ว) เพื่อเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมโพสต์ภาพ–ข้อความรณรงค์ “กินเจอย่างไรให้สุขภาพดี” ต้อนรับเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคมนี้


นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ผู้ที่ทานเจควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เน้นอาหารต้ม นึ่ง หลีกเลี่ยงของทอดหรืออาหารมัน แม้งดเนื้อสัตว์แต่สามารถรับโปรตีนจากพืช เช่น เต้าหู้ หรือโปรตีนเกษตรแทนได้ สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรลดรสเค็ม หวาน มัน และเลือกรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำ เช่น แอปเปิลเขียว หรือฝรั่ง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

นพ.โอชิษฐ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมเร่งรีบและการบริโภคอาหารจานด่วน เช่น ของทอดหรืออาหารไขมันสูง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูง รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งเสริมแนวทางนับคาร์บ เพื่อปรับพฤติกรรมการกิน โดยตนได้นำแนวทางนี้ขยายผลผ่านเครือข่าย อสม. ในจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


นพ.โอชิษฐ์ ยังกล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาและ สสส. ในการเป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพ พร้อมเสนอให้ สสส. พัฒนานวัตกรรมสื่อสารสุขภาพรูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

