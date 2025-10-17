รมช.อุตสาหกรรม สั่งคุมเข้มโรงงานนอกนิคมฯ ไม่ให้ใช้ช่องกฎหมายสร้างผลกระทบต่อชุมชน เดินหน้ายุทธศาสตร์ ‘กำกับเชิงสร้างสรรค์’

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการนิคมฯ และมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพีรวัส สมวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาย สุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะ
จ่าเอก ยศสิงห์ เปิดเผยภายหลังการลงเยี่ยมตรวจราชการพื้นที่ว่า ได้สั่งกำชับให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประสานงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะมาตรการการการจัดการของเสียและน้ำเสียที่ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
“นิคมอุตสาหกรรมต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โรงงานต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ เราไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ต้องเติบโตอย่างมีสมดุล” จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กล่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบและกวดขันโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมฯ ซึ่งมักเป็นจุดที่เกิดปัญหามลพิษและกลิ่นรบกวน เพื่อไม่ให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายมาสร้างผลกระทบกับประชาชน พร้อมย้ำแนวทาง ‘กำกับเชิงสร้างสรรค์’ ที่เน้นให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับปรุงระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
“ผมอยากเห็นภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนเดินไปด้วยกัน ไม่ใช่คนละขั้ว นิคมฯ ต้องเป็นเพื่อนกับชุมชน ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ยังได้เสนอแนวคิด จัดตั้งเครือข่าย ‘อาสาสมัครอุตสาหกรรม’ (Industrial Volunteers) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสอดส่อง แจ้งเหตุ และ ติดตามปัญหาที่อาจเกิดจากโรงงาน โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทำงานร่วมกันเพื่อเป็นกลไกตรวจสอบในระดับพื้นที่
“กระทรวงอุตสาหกรรมมีเจ้าหน้าที่จำกัด หากมีอาสาสมัครที่ช่วยรายงานปัญหาหน้างานได้ทันที จะเป็นประโยชน์มาก เราจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการฯ เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว” รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กล่าวทิ้งท้าย