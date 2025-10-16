‘ดร.เอ้ ’ รุดหาสาเหตุ "หลุมยุบสามเสน" ยอมรับงานซ่อมแซมอุโมงค์สุดหิน!

‘ดร.สุชัชวีร์“ ลงพื้นที่ตรวจสอบ"หลุมยุบสามเสน" ยอมรับซ่อมแซมอุโมงค์ เป็นงานยาก แนะสร้าง "กล่องคอนกรีต" จากผิวดิน ปลอดภัย แต่ใช้เวลา วอนผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลประชาชน ไม่ตื่นตระหนก
วันนี้ (16 ตค 2568 )เวลา14.30 น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ระบุว่า ผมลงพื้นที่ "หลุบยุบ" สามเสน ด้วยความ "ห่วงใย" ประชาชนในพื้นที่และวชิรพยาบาล ที่มีผู้ป่วยมารักษาทุกวันพร้อมขอลำดับเหตุการณ์ และการแก้ปัญหาโดยย่อ เพื่อเป็น "ความรู้" แบบเข้าใจง่าย ว่า 1. "ดินทรุดตัว" บนถนนสามเสนจาก "ดินทะลัก" เข้าอุโมงค์ตัวบน บริเวณ "จุดเชื่อมต่อ" กับผนังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิรพยาบาล เกิดเป็น "หลุมยุบ" ขนาดใหญ่ ทำให้อาคารข้างเคียง คือ สถานีตำรวจสามเสน ที่มีเสาเข็มสั้นกว่า "ทรุดตัวรุนแรง" ขณะที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ที่มีเสาเข็มยาวกว่า ยังคง "ปลอดภัย"
2. มีการถม "กระสอบทราย" ขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อปิด "รูอุโมงค์" แต่ไม่ได้ผลมากนัก จึงเทปูนผสมเพื่อให้เกิดการยึดตัว และ "ถมทราย" หลายพันลูกบาศก์เมตร เพื่อกลบหลุมยุบ แต่ทรายมี "น้ำหนักมาก" ผนวกกับระดับน้ำใต้ดินสูง และมีฝนตกหนัก ทำให้ดินทรุดต่อเนื่องเข้าอุโมงค์ ส่งผลให้อาคารสถานีตำรวจสามเสนทรุดตัวตาม มีโอกาสพัง
3. เริ่มอุด "รูรั่ว" ที่ดินและน้ำทะลักเข้าอุโมงค์ โดย 1. หล่อ "ผนังคอนกรีต" ปิดปากอุโมงค์จากด้านในสถานี 2. "ฉีดคอนกรีต" จากด้านในอุโมงค์เพื่อ "อุดปิด" ผนังอุโมงค์ที่เสียหาย 3. "ฉีดเสาเข็มเมนต์" จากผิวดิน 12 ต้น สร้างเป็นกำแพงป้องกันดินถล่มจากด้านนอก และติดตั้ง "เครื่องวัดการทรุดตัว" ที่ผมแนะนำตั้งแต่วันแรก พบว่าการทรุดตัวน้อยลง
4. เร่งถมทราย มากกว่าหกพันลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ถึงระดับผิวถนน ก่อนบดอัดหินคลุก สร้างพื้นชั่วคราว ให้เครื่องจักรใหญ่เข้าทำงาน "รื้อสถานีตำรวจสามเสน" เพื่อความปลอดภัย
5. เข้าสู่กระบวนการ "ซ่อมแซมอุโมงค์" ซึ่งเป็น "งานยาก" ผมแนะนำให้สร้าง "กล่องคอนกรีต" จากผิวดิน ขุดลงไปซ่อมอุโมงค์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด แต่คงต้องใช้เวลา
“ผมเป็นห่วงประชาชนผู้ใช้ถนน เพราะคงไม่สามารถใช้ถนนได้ในเร็ววัน และเป็นห่วงชาวบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง ที่คงต้องนอนไม่หลับ กังวลจนกว่าถนนจะกลับมาเหมือนเดิม” นายสุชัชวีร์กล่าว
นายสุชัชวีร์ ยังระอีกว่า ขั้นตอนการแก้ไขถึงวันนี้ ผมถือว่าทีมงานกู้ภัยและซ่อมแซม ได้พยายามอย่างเต็มที่ เพียงแต่ต้องให้ "ข้อมูลอย่างโปร่งใส" เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจ และความตื่นตระหนกต่อประชาชน
“ผมในฐานะทั้ง พลเมือง วิศวกร และ นักการเมือง ที่มุ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ก็พร้อมทำหน้าที่ ติดตาม เฝ้าระวัง และแนะนำ เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย “นายสุชัชวีร์กล่าว