"วรโชติ” นำทีมทลายโกดังยึดของกลางเถื่อนกว่า 11 ล. เตือนใช้ของผิดกม.ออนไลน์อันตรายถึงชีวิต

“รมช.วรโชติ” นำทีมทลายโกดังยึดของกลางเถื่อนบิ๊กล็อตกว่า 11 ลบ. เตือนปชช.ใช้ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายผ่านออนไลน์อันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (16ต.ค.) ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งปราบปรามการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการกระทำผิดด้านกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยแผนปฏิบัติการเร่งด่วนระยะ 4 เดือน มุ่งเน้นการออกตรวจพื้นที่ และกวาดล้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนธิกำลังร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ขยายผลจากเรื่องร้องเรียนบุกเข้าตรวจค้นโกดังสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเป็นแหล่งลักลอบนำเข้าและพักสินค้าสุขภาพผิดกฎหมายจำนวนมาก ยึดของกลางกว่า 114,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด และนโยบาย “ปราบปราม โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อสุขภาพคนไทยทุกมิติ” เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้มอบหมายให้ อย. ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการและขยายผล อย่างรวดเร็ว การผนึกกำลังของทุกหน่วยงานในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
นางสาวจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการติดตามเบาะแสจากการร้องเรียนของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ และสืบสวนขยายผลจนพบโกดังซึ่งเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าขนาดใหญ่แห่งนี้ และพบของกลางผิดกฎหมาย 6 ประเภท รวมกว่า 114,000 ชิ้น ที่น่ากังวลที่สุดคือคอนแทคเลนส์เถื่อนกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการอนุญาต เพราะมีความเสี่ยงต่อดวงตาโดยตรง
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากคอนแทคเลนส์แล้ว นี้ยังพบยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และสมุนไพรที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกจำนวนมาก ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ มีโทษสูงสุดทั้งจำคุกและปรับ จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบเลข อย. หรือเลขจดแจ้งทุกครั้งก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์