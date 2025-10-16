ฮือฮา ! "ปลัดป๊อป" โยก อดีตหน้าห้อง "มท.หนู" ครหา“ฟาสแทรค”ช่วยราชการสลน. ขยับล็อตย่อย โยก "4 รองผู้ว่าฯ" ก่อนจัดโผแทนคนเกษียณ

มหาดไทย แต่งตั้ง "ขรก.ล็อตย่อย" โยก 4 รองผู้ว่าฯ ก่อนจัดโผแทนคนเกษียณ "คณิตา ราษฎร์นุ้ย" รองผู้ว่าฯสงขลา ขอย้ายข้ามภาค กลับไปโซนเดิม นั่ง "รองผู้ว่าฯจันทบุรี" ส่วน "ชูชีพ ธรรมเพชร" จากปัตตานี มาสงขลา ด้าน "ปจ.สุพรรณบุรี" ขั้นรองผู้ว่าอยุธยา ฮือฮา ! "ปลัดป๊อป" เซ็นโยก อดีตหน้าห้อง "มท.หนู" ที่เพิ่งถูกข้อครหา“ฟาสแทรค” นั่งรองผู้ว่าฯสระบุรี ได้แค่ 1 เดือน ช่วยราชการ "ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" คาดนั่งหน้าห้อง ประสานมหาดไทย-สลน.
วันนี้ (16 ต.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อกระบวนการแต่งตั้งพลเรือนสามัญ เพิ่มเติม ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) และสังกัดกรมการปกครอง (ปค.)
พบว่า เป็นการแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนกระบวนการ พิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง ทดแทน ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษียณอายุ จำนวน 30 ราย
ล่าสุด พบว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีคําสั่งย้ายข้าราชการ ลงนามโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จํานวน 4 ราย (ตามคําสั่ง ที่ 3121/2569 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2568)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ 17 ต.ค นี้ ประกอบด้วย
ให้ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสุวรรธณ์ คาดว่าในอนาคต จะขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในเร็ว ๆนี้
ให้ นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง นางสาวปราณี เคยนั่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงเคยเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก่อนย้ายไปจังหวัดหนองคาย
ให้ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดย นางคณิตา เพิ่งย้ายจากรองผู้ว่าฯ อุดรธานี ในปี 2567 โดยเริ่มชีวิตราชการจากตำแหน่ง ปลัดอำเภอ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ให้ นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำหรับนายชูชีพ อยูในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด เลยนั่งเก้าอี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จนถึงปี 2566 ก่อนย้ายมายัง จังหวัดปัตตานี
ฉบับต่อมา ให้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 1 ราย (ตามคําสั่ง ที่ 3083 /2568 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2568)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2568 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในวันที่ 20 ต.ค.2568
ให้ นายวรวิทย์ ยอแสง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดนก่อนจะมานั่ง ปจ.สุพรรณบุรี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง มาก่อน
ฉบับต่อมา แต่งตั้งข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ให้รักษาการในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน 2 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2568
ให้ นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ให้รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ให้ นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ฉบับสุดท้าย ย้ายข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน 4 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2568 ประกอบด้วย
ให้ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ให้ นายเอนก ชํานาญนา นายอําเภอละแม จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตําแหน่ง นายอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ให้ นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ให้ดำรงตําแหน่ง นายอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ให้ นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร นายอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ให้ดำรงตําแหน่ง นายอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
มีรายงานด้วยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ในคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ
ให้นายมนัส สุวรรณรินทร์ ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ช่วยราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นการประจํา
โดยมอบหมายและมอบอํานาจ เป็นหลักการให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
ในภารกิจที่สํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณของสํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ก่อนหน้านั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่งออกคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อ 15 ก.ย. 2568 ให้ นายมนัส ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตำแหน่งเดิม) มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯสระบุรี โดยในคราวนั้นถูกข้อครหา “ฟาสแทรค” ได้รับแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ
ปลัด มท.ชี้แจงเรื่องว่า "ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในปีเก่า และถึงคิว โดยมีคุณสมบัติที่ได้อยู่แล้ว แต่ที่เราเปิดให้ทุกกรมส่งรายชื่อเข้ามา จะเริ่ม 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยไปแทนตำแหน่งที่ว่างที่เกษียณ ก็คือหลังตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งข่าวที่ออกมาก็เขียนกันไปเรื่อยเปื่อย"
ส่วนที่มีข่าวว่าเคยเป็นหน้าห้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และว่าที่ รมว.มหาดไทย นั้น นายอรรษิษฐ์ ตอบกลับทันทีว่า บุคคลนี้เป็นหน้าห้องของนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ด้วย เป็นหมดเลย ทั้งหน้าห้อง นายอนุทิน และ นายเดชอิศม์ โดยเขาเป็นนักกฎหมาย.