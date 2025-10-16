"เสธหิ" ขนตท. 25 ร่วมงาน “ธรรมนัส” เพื่อนร่วมรุ่น พร้อมนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา รองนายกฯ

"เสธหิ" นำเตรียมทหารรุ่น 25 แห่ร่วมงาน “ธรรมนัส” ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา รองนายกฯ
เมื่อวันที่ (16 ต.ค.68) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ นายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ท่าน วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดศึกษาธิการและ พล.อ.ทวีพูล ริมสาคร ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ง (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้ความสำคัญกับกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายหิมาลัย ผิวพรรณ และ พล.อ.ทวีพูล ริมสาคร เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 25 ของ รอ.ธรรมนัส เคย ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ อดีตผู้อำนวยการทหารผ่านศึก (อดีตผอ.อผศ.) และ ได้ทหารที่เกษียณราชการจากเตรียมทหารรุ่น 25 เตรียมเข้ามาร่วมทำงานกับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า