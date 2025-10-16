“ไชยชนก” ยันลุยปราบสแกมเมอร์-ออกกม.ใหม่ จ่อลงนามUN เดินหน้าสุดทางทุกกรณีรวมถึงสินบน 40 ล.

รมว.ดีอี ยันรัฐบาลไม่นิ่ง! เดินหน้าปราบสแกมเมอร์–ศึกษาออกกฎหมายใหม่ รับมือภัยไซเบอร์ เผยเตรียมลงนามความร่วมมือที่สหประชาชาติ ย้ำเดินหน้าสุดทางทุกกรณี รวมถึงตรวจสอบสินบน 40 ล้าน
วันนี้ (16 ตุลาคม 2568) นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ ภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยอย่างที่ถูกวิจารณ์ เพราะเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงดีอีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นายไชยชนก ระบุว่า การที่นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงและทหาร ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์มีพลังมากขึ้น พร้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมงานศึกษากฎหมาย “Active Cyber Defence 2025” ของญี่ปุ่น ซึ่งเปิดช่องให้รัฐสามารถตอบโต้ทางไซเบอร์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
“กฎหมายนี้เปิดทางให้มีทีมเฉพาะกิจที่สามารถตอบโต้หรือ ‘แฮ็กกลับ’ ได้ทันทีเมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเวียดนาม ใช้แนวทางนี้อยู่แล้ว และปลายเดือนนี้ผมจะลงนามความร่วมมือที่สหประชาชาติในเรื่องนี้ด้วย” นายไชยชนกกล่าว
ส่วนกรณีฝ่ายค้านเปิดประเด็น “เบน สมิธ” ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองในรัฐบาล โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก กล่าวว่า ข้อมูลเชิงลึกในส่วนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่เมื่อมีคณะกรรมการระดับชาติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงดีอีและตำรวจจะต้องตรวจสอบอย่างรอบด้าน
สำหรับข้อสังเกตที่ว่าการเมืองอาจมีผลต่อการปราบสแกมเมอร์ นายไชยชนกยืนยันว่าแม้จะมีแรงกดดันมาก แต่ตนไม่เคยหยุดทำงาน พร้อมยอมรับว่าเจออุปสรรคหลายด้านตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง คนทำดีกลับถูกโจมตีมากกว่าเดิม แต่ถ้ามีหลักฐาน เราจะดำเนินการเต็มที่ ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำข้อมูลที่ชัดเจนมาเปิดเผย เพื่อให้จัดการได้เร็วขึ้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการดำเนินการต่อกรณีที่สหรัฐฯ ยึดทรัพย์นักธุรกิจบิตคอยน์ นายไชยชนกตอบว่า ไทยจะเดินหน้าตรวจสอบและประสานทุกช่องทาง พร้อมย้ำว่า การตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยนายกรัฐมนตรีคือการส่งสัญญาณว่าจะไม่หยุดกลางทาง
ในส่วนของความคืบหน้าการตรวจสอบเงินสินบน 40 ล้าน ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการแลกกับการไม่เดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ นายไชยชนกกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ แต่เว็บไซต์ที่พบมีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ขอให้รอผลตรวจสอบ ซึ่งเร็วกว่าเดิมแน่นอน
ส่วนที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีดีอี ทวงถามความคืบหน้าในเรื่องนี้นายไชยชนกกล่าวว่าจากเดิมคาดว่าใช้เวลา 30 วัน แต่ตอนนี้ได้รับรายงานว่าจะเร็วกว่านั้น ขอให้รอชมผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้