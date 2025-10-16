“ไชยชนก” เผย กมธ.วิสามัญฯใกล้สรุปผล MOU 43 ถกต่อ 44 รับคุยเดือดแต่เจตนาดี พรุ่งนี้ครม.กำหนดท่าทีรบ.

รมว.ดีอี เผย กมธ.วิสามัญฯ ใกล้สรุปผล MOU 43 ไทย–กัมพูชา ก่อนเดินหน้าถก MOU 44 ยันถกดุเดือด แต่เจตนาดี หวังหาทางออกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ พรุ่งนี้ครม.นัดถกใหญ่ที่ทำเนียบฯ นำโดย “บวรศักดิ์–สีหศักดิ์” กำหนดท่าทีรบ.
วันนี้ (16ต.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม กมธ. ในวันนี้ว่า จะได้ข้อสรุปของ MOU 43 และจะเข้าสู่การพิจารณา MOU 44 ต่อไป
โดยการพิจารณาวันนี้จะสรุปถึง “ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวัง” ในการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU 43 อย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจของ กมธ. และเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ในลำดับถัดไป
นายไชยชนก กล่าวว่าภายในห้องประชุมยังคงมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิก MOU 43 กับฝ่ายที่เห็นว่าควรคงไว้ โดยกลุ่มที่ต้องการให้ยกเลิกให้เหตุผลว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อประเทศไทย ขณะที่ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกเห็นว่า MOU ยังคงมีประโยชน์ต่อการเจรจาในกรอบระหว่างประเทศ
“เรามีการถกเถียงกันดุเดือดทุกครั้งครับ แต่ยืนยันว่า ทุกฝ่ายมีเจตนาดีต่อประเทศชาติ และต้องการให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด” นายไชยชนก กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการยกเลิก MOU 43 จะกระทบต่อกระบวนการเจรจาเขตแดนหรือไม่ รวมถึงสถานะของ “หลักเขตแดน” ที่มีการปักไว้แล้วนั้น นายไชยชนก ชี้แจงว่า กระบวนการปักปันหลักเขตแดนยังไม่ถือเป็นข้อตกลงสุดท้าย เพราะตามหลักการ หากการปักปันเสร็จแล้ว ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาก่อนเพื่อให้ความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย หากสภาฯ ไม่เห็นชอบ ข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาทางการระหว่างประเทศ
“ส่วนที่ปักปันกันไว้ก่อนหน้า ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะยังไม่ได้ผ่านการให้สัตยาบันจากทั้งสองประเทศ การเซ็น MOU ยังไม่ถือว่ามีเส้นเขตแดนใหม่เกิดขึ้น” นายไชยชนก ย้ำ
รัฐมนตรีดีอี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการประชุมของ กมธ. ในสภาฯ แล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวของทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะมีการประชุมหารือกันในวันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการในระดับนโยบายต่อไป
“ทุกอย่างจะต้องเดินไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ” นายไชยชนกกล่าว