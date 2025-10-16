“ชลน่าน” ชี้ รธน.ใหม่ไทม์ไลน์ต้องชัด หวั่นสูญเปล่า เชื่อร่างเพื่อไทยโดนตีตกเพราะการเมือง

“ชลน่าน” ชี้ รธน.ใหม่ต้องกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน หากไม่ทันจะสูญเปล่า เชื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยถูกตีตก เหตุผลชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเมือง
นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ผลการลงมติในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ร่างผลปรากฎว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกตีตกไปนั้น เหตุผลชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเมือง โดยมีเหตุผลอื่นมาประกอบ อาจจะมาจากความไม่ชอบ ความเห็นต่าง ความขัดแย้งที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกที่ชัดเจน ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างหลักในการพิจารณาเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน เพราะมีความใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทย
นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนเป็นหลักในการพิจารณาครั้งนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย แต่ในชั้นกรรมาธิการเราจะพิจารณาอย่างรอบด้านว่าเนื้อหาใดเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถที่จะนำเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดมาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการได้ เชื่อว่าในชั้นพิจารณาของกรรมาธิการจะมีการหารือกันหนักมาก เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะบรรจุเป็นกฎหมายเพื่อนำเข้ามาในวาระที่ 2 ต่อไป เงื่อนไขที่จะทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านต้องเป็นเงื่อนไขที่มีเหตุมีผล เช่น ที่มา สสร. ในตัวร่างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน มีบทบัญญัติที่สุ่มเสี่ยงกระทบต่อสถาบัน
“สิ่งที่จะเป็นหลักประกันในการดำเนินการ คือ การมีส่วนร่วมและมีความรอบครอบรอบด้าน นอกจากนี้คณะที่จะมาร่างควรจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่มาของสมาชิกสภาร่างจะมีรูปแบบใดต้องมาพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและที่น่ากังวลคือที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องไม่เป็นของบุคคลของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ถูกครอบงำชี้นำในการร่างรัฐธรรมนูญได้ และที่น่ากังวลอีกประการหนึ่ง คือ กรอบเวลาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะหากทำไม่เสร็จอาจจะกระทบกับการทำประชามติ ซึ่งเราต้องทำให้ทันกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่ทันสิ่งที่ดำเนินการมาทั้งหมดจะสูญเปล่าได้” นายแพทย์ ชลน่าน กล่าว