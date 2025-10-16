“ภัทรพงษ์” จวก รมว.ทส.ลอยตัวปัญหาแม่น้ำกก โยน สส.-เจ้าหน้าที่รับหน้าแทน "สุชาติ" โต้ห่วง ปชช.ไม่น้อยกว่ากัน ท้าปิดสมัยประชุมลงพื้นที่

“ภัทรพงษ์” จี้ถามปัญหาแม่น้ำกก พ่วงมลพิษข้ามแดน ยกน้ำประปา-ข้าวกว่าแสนไร่ปนเปื้อน ฉะ “สุชาติ” น่าเกลียด ทำลอยตัว โยน สส.-เจ้าหน้าที่รับหน้าแทน ด้าน “สุชาติ“ ลั่น ห่วง ปชช.ไม่น้อยกว่ากัน ยันปัญหาไม่ได้แก้กระทรวงเดียว เหน็บ “ท่านรอบรู้ ปิดสมัยชวนลงพื้นที่ด้วยกันเลย”
วันที่ 16 ต.ค. ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา ถึงปัญหามลพิษข้ามแดนในน้ำจากแม่น้ำกกที่ปนเปื้อนสารโลหะหนัก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาชี้แจง
นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนายสุชาติที่ใช้คำว่า ยกทัพหลวงไปช่วยคนเชียงใหม่-เชียงราย กลับไม่ได้แก้ปัญหาเชิงรูปธรรม เพราะปัจจุบันยังมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 18 หมู่บ้านใช้น้ำประปาปนเปื้อนสารตะกั่ว และพบกลุ่มเสี่ยง 7 ราย มีค่าปัสสาวะสารหนูสูงเกินเกณฑ์ แต่กลับไม่มีมาตรการตรวจสอบและเยียวยาที่ชัดเจน พร้อมตั้งคำถามถึงการเตรียมรับมือข้าวนาปี 100,000 ไร่ ที่ใช้น้ำปนเปื้อนในการเพาะปลูกว่า กระทรวงทรัพยากรฯ มีแนวทางป้องกันหรือไม่
“วันนี้เลี่ยงไม่ได้แล้วครับ ปัญหานี้เป็นเรื่องชีวิตประชาชน การตอบของรัฐบาลไม่ชัดเจนเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้อีก” นายภัทรพงษ์ กล่าวโจมตี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า นายสุชาติหลีกเลี่ยงการตอบประเด็นสำคัญ และโยนคำตอบให้ ส.ส.ฝ่ายค้านอย่างนายกัณวีร์ สืบแสง เป็นผู้ชี้แจงแทน ถือเป็นพฤติกรรม “น่าเกลียด” และ “ไม่รับผิดชอบต่อประชาชน”
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุกขึ้นชี้แจงว่า ตนเองและรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหานี้ พร้อมเชิญนายภัทรพงษ์ลงพื้นที่ไปด้วยกันในคราวหน้า โดยยืนยันว่า การประปาส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและชี้แจงประชาชนแล้ว ส่วนการตรวจสุขภาพก็อยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดที่ลงพื้นที่ตรวจอย่างต่อเนื่อง
“ผมเองก็ห่วงใยประชาชนไม่น้อยกว่าท่านครับ แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องหลายกระทรวง ทั้งเกษตรฯ ทรัพยากรฯ และสาธารณสุข เรากำลังบูรณาการร่วมกัน ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือแล้ว” นายสุชาติ กล่าว พร้อมเหน็บว่า “ท่านรอบรู้ขนาดนี้ ปิดสมัยประชุมมาลงพื้นที่ด้วยกันเลย จะได้เห็นของจริง”
นายภัทรพงษ์ ตอบโต้กลับว่า การพูดของรองนายกฯ ไม่สะท้อนความเข้าใจในปัญหา เพราะการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานเกิดในพื้นที่เชียงราย ไม่ใช่เชียงใหม่ และตรวจโดยกรมควบคุมโรค ไม่ใช่สาธารณสุขจังหวัด พร้อมชี้ว่า “เรื่องพื้นฐานขนาดนี้ ท่านยังไม่รู้เลย แล้วจะเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้อย่างไรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ต้องเป็นหน่วยหลักในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องมลพิษข้ามแดน ไม่ใช่โยนให้กระทรวงการต่างประเทศ เพราะเป็นเพียงหน่วยสนับสนุนเท่านั้น พร้อมชี้ว่ามีเวทีอาเซียนด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่ควรหยิบเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอย่างจริงจัง
นายสุชาติ ชี้แจงต่อว่า ปัญหาแม่น้ำกกเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการติดตาม 2 ชุด ทั้งระดับการเจรจาระหว่างประเทศและระดับดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมเปิดเผยว่า ในการประชุมความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง วันที่ 21 ตุลาคมนี้ ไทยจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
“เรื่องนี้ต้องใช้กระบวนการทางการทูตและวิชาการร่วมกัน ไม่ใช่กล่าวหากันไปมา ทุกฝ่ายต้องทำงานด้วยความร่วมมือ เพราะเราทุกคนก็รักประชาชนเหมือนกัน” นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย