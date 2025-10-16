“อนุทิน” เข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศลาว สานต่อความสัมพันธ์เพื่อนบ้านใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศ สปป.ลาว สานต่อความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ร่วมเฉลิมฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
วันนี้ (16 ตุลาคม 2568) เวลา 11.00 น. ณ ทำเนียบประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย และ สปป.ลาว ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยปี 2568 นับเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและมั่นคงระหว่างสองประเทศ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประธานประเทศ สปป.ลาว ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะ “มิตรแท้ของไทย” พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ
ประธานประเทศ สปป.ลาว แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยย้ำว่าลาวให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับไทย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันในทุกมิติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความซาบซึ้งและความประทับใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง และเห็นพ้องที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาข้ามแดนที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นยาเสพติด การฉ้อโกงออนไลน์ หมอกควันข้ามแดน และการบริหารจัดการน้ำ
โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ลาว ในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสารตั้งต้น พร้อมทั้งยืนยันการสานต่อความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยเน้นยุทธศาสตร์ “เปลี่ยน Land-locked เป็น Land-linked” ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 ของ สปป.ลาว และโครงการสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
ประธานประเทศลาวยังกล่าวชื่นชมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-ลาว โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาว และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและได้ย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะเอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวของทั้งสองประเทศต่อไป