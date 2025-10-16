xs
“บวรศักดิ์” เผยเหตุร่วมรัฐบาลอนุทิน หลังขอพร 3 ข้อ เตรียมผลักดันรื้อกฎหมายกิโยติน ถ้าไม่คืบเดือนที่ 2 จะไปไหว้ปลัดกระทรวง-อธิบดี

“บวรศักดิ์” เผยเหตุร่วมรัฐบาลอนุทิน ขอ 3 เงื่อนไขไม่สังกัดพรรค–ไม่ยุ่งองค์กรอิสระ-คิดอย่างไรจะพูดอย่างนั้น อยากทำเรื่องศาสนาสัปดาห์หน้าจะเสนอบางอย่างต่อ ครม. พร้อมตั้งใจผลักดันยกเลิกกฎหมายกิโยตินที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชน เคยทำสมัย "บิ๊กตู่" แต่ไม่คืบ 4 เดือนนี้จะพยายามสุดฤทธิ์ ถ้ายังเหมือนเดิม เดือนที่ 2 จะไปหารัฐมนตรี-ปลัด-อธิบดี ยกมือไหว้ขอกันดีๆ

เมื่อเวลา​ 10.55 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ​นายบวร​ศักดิ์ ​อุ​วรรณ​โณ​ รองนายก​รัฐมนตรี กล่าวถึงการตัดสินใจ​ร่วมงานกับรัฐบาลของนายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย​ ว่า​ นายกฯ ให้เวลาตนคิด 1 วัน​และตนได้ปรึกษาลูก​ บุคคล​ใกล้ชิด​ และผู้ใหญ่​ รวม​ 3 คน​ ด้วยเหตุผลข้อที่ 1 คือ มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค​ มาร่วมรัฐบาล​ เช่น นายเอกนิติ​ นิติทันฑ์ประภาศ​ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง​ ซึ่งรู้จักกัน เพราะท่านไปเรียนที่สถาบันพระ​ปกเกล้า​ และตนสนิทกับบิดาของนายเอกนิติ​ ส่วนนายสีหศักดิ์​ พวง​เกตุ​แก้ว​ รมว.ต่างประเทศ​ ก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัย​รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย​ ชุณหะวัณ​ ซึ่งนายสีหศักดิ์​เป็นผู้ประสานงานของกระทรวงการ​ต่างประเทศ​ จึงคิดว่านายกฯ มีความตั้งใจจริงที่จะทำอะไรบางอย่าง​

นายบวรศักดิ์ ​ ยังกล่าวถึงเหตุผลข้อที่ 2 ว่า ตนได้ขอพร 3 ข้อจากนายกฯ คือ​ 1.ไม่ขอเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 2.ตนไม่ขอเข้าไปยุ่ง​หรือแทรกแซงองค์กร​อิสระ​ เรื่องคดีเขากระโดง และคดีฮั้ว สว.​ และ​ 3. ตนได้บอกว่าเป็นคนคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น​ ดังนั้น ตนจะมีความเห็นอย่างไรต่อ ครม.​หรือตัวนายกรัฐมนตรี​ก็ต้องให้ตนพูด​ และจะทำหรือไม่ก็เป็นอำนาจของนายกฯ และคิดว่ารัฐบาล​ 4 เดือน​ บวก​ 4 เดือนรักษาการ​ ก็ไม่ได้เยอะอะไร​

นา​ยบวรศักดิ์​ เปิดเผยว่า​ ตนอยากทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระพุทธ​ศาสนา​ โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนออะไรบางอย่างเข้าสู่ที่ประชุม ครม. นอกจากนี้ ตนอยากทำเรื่องการยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและเอกชน​ หรือ​ ที่เรียกว่า​กิโยติน​ ตนทำมาตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน​ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ เป็นนายกรัฐมนตรี​ แต่ขณะนี้ยังไม่ไม่ถึงไหน เพราะส่วนราชการยึกยัก​ โดย​ 4 เดือนนี้จะพยายามทำสุดฤทธิ์ หากเดือนแรกยังไม่มีการทำ เดือนที่ 2 ตนจะไปหารัฐมนตรี ให้เชิญปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มานั่งเพื่อยกมือไหว้ขอกันดีๆ​ แต่หากยังไม่ทำ
เดือนที่ 3 จะต้องมีมาตรการบางอย่าง​

หากยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ได้ ประเทศไทยจะง่ายขึ้นในการเลื่อนระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน​ และจะนำไปสู่ระดับตัวชี้วัดในหลักนิติธรรมของโครงการที่ The World Justice Project หรือ​ องค์กรโครงการยุติธรรมโลก​

เมื่อถามว่า นายวิษณุ​ เครืองาม​ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้มีการเตือนให้ระวังอะไรหรือไม่ นายบวรศักดิ์​ กล่าวว่า ไม่มี​ ตนก็โทรไปถามท่าน​ ท่านก็บอกให้รับเถิด​ เพราะนายวิษณุเป็นรองนายกรัฐมนตรีตลอดกาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมาช่วยรัฐบาลแค่ 4 เดือนหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ 4 เดือนบวก 4 เดือน ยังไม่ถึงเวลา เป็นเรื่องอนาคต ให้ผ่านช่วงนี้ก่อน วันต่อวัน ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ อยู่กับปัจจุบันดีที่สุด ถ้าไปพูดถึงอนาคต พร่ำถึงอดีตก็ไปไม่ได้

