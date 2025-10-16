“บวรศักดิ์” เผยเหตุร่วมรัฐบาลอนุทิน หลังขอพร 3 ข้อ เตรียมผลักดันรื้อกฎหมายกิโยติน ถ้าไม่คืบเดือนที่ 2 จะไปไหว้ปลัดกระทรวง-อธิบดี

“บวรศักดิ์” เผยเหตุร่วมรัฐบาลอนุทิน ขอ 3 เงื่อนไขไม่สังกัดพรรค–ไม่ยุ่งองค์กรอิสระ-คิดอย่างไรจะพูดอย่างนั้น อยากทำเรื่องศาสนาสัปดาห์หน้าจะเสนอบางอย่างต่อ ครม. พร้อมตั้งใจผลักดันยกเลิกกฎหมายกิโยตินที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชน เคยทำสมัย "บิ๊กตู่" แต่ไม่คืบ 4 เดือนนี้จะพยายามสุดฤทธิ์ ถ้ายังเหมือนเดิม เดือนที่ 2 จะไปหารัฐมนตรี-ปลัด-อธิบดี ยกมือไหว้ขอกันดีๆ
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตัดสินใจร่วมงานกับรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ว่า นายกฯ ให้เวลาตนคิด 1 วันและตนได้ปรึกษาลูก บุคคลใกล้ชิด และผู้ใหญ่ รวม 3 คน ด้วยเหตุผลข้อที่ 1 คือ มีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค มาร่วมรัฐบาล เช่น นายเอกนิติ นิติทันฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ซึ่งรู้จักกัน เพราะท่านไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้า และตนสนิทกับบิดาของนายเอกนิติ ส่วนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งนายสีหศักดิ์เป็นผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ จึงคิดว่านายกฯ มีความตั้งใจจริงที่จะทำอะไรบางอย่าง
นายบวรศักดิ์ ยังกล่าวถึงเหตุผลข้อที่ 2 ว่า ตนได้ขอพร 3 ข้อจากนายกฯ คือ 1.ไม่ขอเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 2.ตนไม่ขอเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงองค์กรอิสระ เรื่องคดีเขากระโดง และคดีฮั้ว สว. และ 3. ตนได้บอกว่าเป็นคนคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ดังนั้น ตนจะมีความเห็นอย่างไรต่อ ครม.หรือตัวนายกรัฐมนตรีก็ต้องให้ตนพูด และจะทำหรือไม่ก็เป็นอำนาจของนายกฯ และคิดว่ารัฐบาล 4 เดือน บวก 4 เดือนรักษาการ ก็ไม่ได้เยอะอะไร
นายบวรศักดิ์ เปิดเผยว่า ตนอยากทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนออะไรบางอย่างเข้าสู่ที่ประชุม ครม. นอกจากนี้ ตนอยากทำเรื่องการยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและเอกชน หรือ ที่เรียกว่ากิโยติน ตนทำมาตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ขณะนี้ยังไม่ไม่ถึงไหน เพราะส่วนราชการยึกยัก โดย 4 เดือนนี้จะพยายามทำสุดฤทธิ์ หากเดือนแรกยังไม่มีการทำ เดือนที่ 2 ตนจะไปหารัฐมนตรี ให้เชิญปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มานั่งเพื่อยกมือไหว้ขอกันดีๆ แต่หากยังไม่ทำ
เดือนที่ 3 จะต้องมีมาตรการบางอย่าง
หากยกเลิกกฎระเบียบเหล่านี้ได้ ประเทศไทยจะง่ายขึ้นในการเลื่อนระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะนำไปสู่ระดับตัวชี้วัดในหลักนิติธรรมของโครงการที่ The World Justice Project หรือ องค์กรโครงการยุติธรรมโลก
เมื่อถามว่า นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้มีการเตือนให้ระวังอะไรหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มี ตนก็โทรไปถามท่าน ท่านก็บอกให้รับเถิด เพราะนายวิษณุเป็นรองนายกรัฐมนตรีตลอดกาล
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมาช่วยรัฐบาลแค่ 4 เดือนหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ 4 เดือนบวก 4 เดือน ยังไม่ถึงเวลา เป็นเรื่องอนาคต ให้ผ่านช่วงนี้ก่อน วันต่อวัน ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ อยู่กับปัจจุบันดีที่สุด ถ้าไปพูดถึงอนาคต พร่ำถึงอดีตก็ไปไม่ได้