เช็กเสียงโหวตแก้ รธน.ยึดร่าง ปชน.หลังฝ่ายค้านชนะ 300 ต่อ 287 - สว.สีน้ำเงินเสียงหายถึง 37 คน

เช็กเสียงโหวตยึดร่างแก้ รธน.ของพรรคสีส้มเป็นหลัก หลังฝ่ายค้านชนะรัฐบาล 300 ต่อ 287 เสียง ส.ว.หนุนฝ่ายค้าน 27 คน ส่วน สว.กลุ่มสีน้ำเงินหายถึง 37 คน ด้าน “ชาติไทยพัฒนา” พร้อมใจไม่โหวตทั้งพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่มีการลงมติเลือกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาชน เป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา โดยการนับคะแนนรอบแรก ร่างของพรรคประชาชนได้ 292 คะแนน ส่วนร่างของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นร่างของฝ่ายรัฐบาล ได้ 295 คะแนน เฉือนกันเพียง 3 คะแนน แต่เมื่อสมาชิกรัฐสภาร้องขอให้นับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับแบบขานชื่อ ผลสุดท้ายร่างของพรรคประชาชนกลับได้รับคะแนนสนับสนุนเพิ่มขึ้น เป็น 300 ต่อ 287 พลิกกลับมาชนะร่างของฝ่ายรัฐบาลไปได้อย่างเฉียดฉิว
จากการตรวจสอบพบว่า เสียงที่ช่วยให้ฝ่ายค้านชนะมาจากพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคเป็นธรรม พรรคไทรวมพลัง และพรรคชาติพัฒนา รวมถึงกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สายพันธุ์ใหม่และ สายสีขาวจำนวน 27 คน ที่ลงคะแนนหนุนฝ่ายค้าน อาทิ นายชิบ จิตนิยม นายชูชีพ เอื้อการณ์ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ นายประภาส ปิ่นตกแต่ง นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ นายเศรณี อนิลบล พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง นางอังคณา นีระไพจิตร นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และนายพรชัย วิริยะเลิศพันธ์ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ฝ่ายที่หายจากการลงมติ คือพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) หายทั้งพรรค 10 คน ไม่มีผู้ใดร่วมลงคะแนนเลย ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หายถึง 15 คน อาทิ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชัยชนะ เดชเดโช และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รวมถึงตระกูลขาวทอง จากสงขลา 3 คน
พรรคกล้าธรรม (กธ.) ขาด 3 เสียงสำคัญ ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรฯ นายอรรธกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวฯ และนายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หาย 9 คน อาทิ นายชัชวาล คงอุดม พันโทสินธพ แก้วพิจิตร นายอนุชา นาคาศัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และน.ส.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
นอกจากนี้ ยังมีขาประจำที่ไม่เคยมาลงมติ ได้แก่ ร.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
ขณะที่ฝั่งวุฒิสภามีสมาชิกถึง 37 คน ที่ไม่ลงมติในรอบนี้ โดยหลายคนเป็น ส.ว.สีน้ำเงินที่เคยหนุนรัฐบาล อาทิ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ นายอลงกต วรกี นายกมล รอดคล้าย นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ นายยะโก๊ป หีมละ และนายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว รวมถึงส.ว.กลุ่มอื่น เช่น นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายสรชาติ วิชยสุวรรณพรหม นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย นายนพดล อินนา นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา และนายมานะ มหาสุวีระชัย