จับตา! เลือกตั้ง สส.สุราษฎร์ธานี “บ้านใหญ่กาญจนะ” ลุ้นกวาด 7 เขต ยกจังหวัด

ภายหลังจาก นางโสภา กาญจนะ “ป้าโส” นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี คนปัจจุบัน ภรรยา นายชุมพล กาญจนะ “ลุงชุมพล” อดีต สส.หลายสมัยผู้มากบารมีในพื้นที่ ชนะการเลือกตั้ง นายก อบจ.คว่ำแชมป์เก่า กำนันพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว แบบขาดลอย ทำให้โมเมนตัมของการเมืองภายในจังหวัดเปลี่ยนไปมาก ในเวลานี้ สจ.จำนวน 36 คน ทั้งจังหวัด อยู่ในสังกัดของทีม ”ป้าโส” เกือบหมดแล้ว อีกทั้ง นายกเทศบาล นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่เกือบทั้งจังหวัด ตอนนี้ย้ายมาอยู่ในสังกัด “บ้านกาญจนะ” เกือบทั้งหมด
ส่งผลให้ทีม “ป้าโส-ลุงชุมพล” คุมทิศทางการเมืองของสุราษฎร์ธานีได้ทั้ง 19 อำเภอ ประกอบกับหลังจากเข้ารับตำแหน่ง นายก อบจ. “ป้าโส”ลุยงานอย่างหนักต่อเนื่อง จนมีผลงานประจักษ์ทั่วทั้งจังหวัด มิหนำซ้ำ “สส.จ๋า” ดร.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.เขต 3 ลูกสาวของ ป้าโส-ลุงชุมพล ซึ่งในเวลานี้เป็นประธานกรรมาธิการการพลังงาน ก็ตะลุยงานอย่างหนักลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัด โดยเฉพาะปัญหาเรื่องไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ การขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงปัญหาในบางพื้นที่ที่ชาวบ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ตอนนี้กระแสของ “บ้านกาญจนะ” ดีวันดีคืน
ทำให้การเลือกตั้ง สส.สุราษฎร์ธานี ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า “สนามเมืองร้อยเกาะ” เป็นอีกสนามที่ทุกคนให้ความสนใจและเฝ้าจับตามองว่า “บ้านกาญจนะ” จะได้ สส.ยกจังหวัดไหม และจะเดินไปทิศทางใด
ส่องขุมกำลังทีมว่าที่ผู้สมัครในซุ้มของ “บ้านใหญ่กาญจนะ” มีใครบ้าง
เขต 1 “สส.ตุ๊ก”กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.เดิม เจ้าของพื้นที่ ลูกสะใภ้ของ ป้าโสภา-ลุงชุมพล น่าจะเบียดเข้าเส้นชัยได้ไม่ยาก เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “สส.ตุ๊ก” ลงพื้นที่สม่ำเสมอ มีผลงาน อัธยาศัยดี เป็นที่รักของชาวบ้าน รวมถึงได้แรงสนับสนุนจาก นายกประเสริฐ บุญประสพ หรือ “นายกแป๊ะ” นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ น้องชายของ ป้าโสภา เป็นกำลังหลัก อีกทั้งได้ทีมงาน ”กลุ่มพลังสุราษฎร์“ ของป้าโส เข้ามาเสริม ทำให้เขตนี้ “สส.ตุ๊ก” น่าจะรักษาตำแหน่งแชมป์เก่าจากคู่แข่งพรรคสีส้มได้ไม่ยาก
เขต 2 นายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย มือขวาคนสนิทของ ลุงชุมพล ที่ผ่านมาทำงานหลังบ้านในเขตนี้ช่วย “กลุ่มพลังสุราษฎร์” ของป้าโส มาตลอด รอบนี้ลุงชุมพล เชื่อมือจากผลงานที่ผ่านมาดันขึ้นฉากหน้า และด้วยความเป็นคนเกาะสมุย และทำงานการเมืองในพื้นที่โซนฝั่งเกาะมานาน ทำให้การสู้ศึกครั้งนี้ พื้นที่ฝั่งเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าเป็นไปได้ไม่ยาก ประกอบกับโซนบนบก ไม่ว่าจะเป็นอำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์บางส่วน ก็ได้ฐานกำลังของ “กลุ่มพลังสุราษฎร์” ของป้าโสมาเสริม ทำให้การปะทะกับ“ สส.ภูมิ” พิพิธ รัตรักษ์ สส.เดิม เจ้าของพื้นที่ และคู่แข่งคนอื่นๆ มีความเป็นไปได้สูงที่ทำให้“รองสุธรรม”มีโอกาสลุ้นเบียดชนะได้
เขต 3 “สส.จ๋า” ดร.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.2 สมัย ลูกสาว “ป้าโสภา-ลุงชุมพล” เขตนี้ คอการเมืองลงความเห็นว่าแข็งที่สุด หาใครมาล้ม “สส.จ๋า” ยาก เพราะด้วยผลงานที่ทำมาตลอดมากมาย และด้วยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ชาวบ้านเข้าถึงง่าย ทำให้เป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่ เขตนี้ทุกเสียงลงความเห็นว่านอนมา ชนิดหาคนแข่งยาก
เขต 4 “เลขาบุ๊ค” สุพจน์ คำเงิน เลขานุการ นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตนี้ “ป้าโส“ ส่งลุยด้วยความที่ทำงานเป็นเลขาของ ป้าโส ทำให้ “เลขาบุ๊ค” มีความได้เปรียบคู่แข่ง เพราะมีผลงานของ อบจ.ออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ เป็นเหตุให้ทุกวันนี้มีผลงานในพื้นที่มากกว่าคู่แข่งทุกคน ประกอบกับเป็นคนขยันลงพื้นที่ ทำให้การแข่งขันเขตนี้ แชมป์เก่า “สส.ตุด” พันศักดิ์ บุญแทน และอดีต “สส.อ้อย” สมชาติ ประดิษฐพร คู่แข่งอีกคน เจองานหิน รวมถึงแกนนำในพื้นที่เขตนี้ ฐานกำลังของ “กลุ่มพลังสุราษฎร์” ของป้าโสมีอยู่มาก ทำให้เป็นอีกเขตที่แข่งกันดุ แต่ “เลขาบุ๊ค” ไม่เสียเปรียบใคร
เขต 5 “เลขาน้ำหวาน” ฌาณิกา เมืองนอน ผู้ช่วยงานประจำตัว “สส.จ๋า” และเป็นตัวหลักในการทำพื้นที่สู้ศึกในเขต 5 ของการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ซึ่งเขตนี้ คราวที่แล้ว ต้องชนกับ“สส.เมษ” ปรเมษฐ์ จินา สส.เจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นแม่ทัพออกรบให้กับ กำนันพงษ์ศักดิ์ สู้ศึก อบจ.กับทีมป้าโส อย่างดุเดือด แต่ผลเลือกตั้งออกมา “ป้าโส” ชนะคู่แข่งทุกคนแบบขาดลอย และด้วยความที่ “เลขาน้ำหวาน” เป็นขุนพลหลักในการทำศึก อบจ.ในพื้นที่เขตนี้ ทำให้มีความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี และสนิทสนมกับผู้นำในพื้นที่เป็นอย่างมาก จากความพร้อมที่มี เขตนี้ “เลขาน้ำหวาน” น่าจะล้มแชมป์เก่า “สส.เมษ” เข้าเส้นชัยได้ไม่ยาก
เขต 6 สส.พิชัย ชมภูพล พี่ชาย “รองยุทธ” ยุทธพงษ์ ชมภูพล รอง นายก อบจ.ในทีมป้าโส ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของบ้านกาญจนะ ด้วยความผูกพันที่มีกับ “ป้าโส-ลุงชุมพล” มานาน เขตนี้ “บ้านกาญจนะ” น่าจะไม่ยอมปล่อยให้แพ้ ที่สำคัญช่วงนี้ กระแสของ นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ลูกสาวของกำนันพงษ์ศักดิ์ คู่แข่งคราวที่แล้วไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อน ประกอบกับฐานกำลังของ สส.พิชัย ที่มีอยู่ ได้ฐานกำลังของ “กลุ่มพลังสุราษฎร์”ของป้าโสมาเสริม ส่งผลให้น่าจะสู้ศึกนี้ได้ไม่ยาก
เขต 7 สส.ธานินทร์ นวลวัฒน์ น้องชาย “รองฝ้าย” นิโรธ นวลวัฒน์ รอง นายก อบจ.ในทีมป้าโส รอบนี้เขตนี้น่าจะดุเดือด เพราะ “กำนันพงษ์ศักดิ์” อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศตัวลงแข่งด้วยเอง แต่ด้วยกระแสของ “ป้าโส” ที่เข้ามาพัฒนาอำเภอกาญจนดิษฐ์อย่างมากมาย ทำให้ชาวบ้านให้การยอมรับ ส่งผลให้ สส.ธานินทร์ ที่ได้ผลงานของ “ป้าโส” ในการพัฒนาของ อบจ.และ “สส.จ๋า” ที่ช่วยพัฒนาในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าเข้ามาเสริม รวมถึงฐานกำลังของ “กลุ่มพลังสุราษฎร์” ของป้าโส ในพื้นที่เขตนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ สส.ธานินทร์ น่าจะเบียด “กำนันพงษ์ศักดิ์”เข้าวินได้แบบไม่ยาก
จากสถานการณ์ในแต่ละเขต เวลานี้จะเห็นได้ว่า ขุมกำลังของ “ค่ายกาญจนะ” เข้มแข็ง และมีลุ้นเข้าวินทุกเขต ยกจังหวัด
ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กระแสของ “บ้านกาญจนะ” ดีมาก จนมีกระแสเรียกร้องจากชาวบ้านทั้งจังหวัดที่อยากให้ “ป้าโส-ลุงชุมพล” ตั้งพรรคของตัวเองขึ้นมา เป็นพรรคท้องถิ่นของคนสุราษฎร์ เนื่องจากในเวลานี้พรรคใหญ่ๆ แต่ละพรรคกระแสไม่ดี ทุกพรรคมีเรื่องมีราว ส่งผลให้ชาวบ้านเบื่อการเมือง จนเกิดกระแสเรียกร้องอยากให้มีการตั้งพรรคของคนสุราษฎร์ขึ้นมา
ก็ต้องมาคอยดูว่า การเลือกตั้งรอบหน้า “บ้านใหญ่กาญจนะ” จะทำ สส.ได้ยกจังหวัดหรือไม่ และทิศทางจะไปทางไหน จะเลือกเดินตามแนวทางที่ชาวบ้านเรียกร้อง ให้ตั้งพรรคของคนสุราษฎร์ขึ้นมา หรือจะไป “พรรคภูมิใจไทย” เพราะช่วงนี้ “บ้านใหญ่กาญจนะ” ถูกพรรคสีน้ำเงินรุกจีบหนักมาก หรือสุดท้ายจะกลับไปช่วยฟื้นฟู “พรรคประชาธิปัตย์” อีกครั้ง