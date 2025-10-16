xs
“บวรศักดิ์​” เผยอภัยโทษ "ทักษิณ" อยู่ในขั้นตอนขอพระราชวินิจฉัย หลัง รมว.ยธ.ถวายความเห็นยกฎีกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บวรศักดิ์​” เผยกรณี "ทักษิณ​" ขอพระราชทานอภัยโทษ อยู่ในขั้นตอนขอพระราชวินิจฉัย​ หลัง​ รมว.ยุติธรรม ถวายความเห็นให้ยกฎีกา

เมื่อเวลา​ 10.50 น.​ วันที่ 16 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวร​ศักดิ์​ อุ​วรรณ​โณ​ รองนายก​รัฐมนตรี​ฝ่าย​กฎหมาย​กล่าวถึงเรื่องการขอรับพระราชทาน​อภัยโทษ​ว่า​ ถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ต้องโทษในมาตรา 259 ที่ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษ​ ​เมื่อคดีถึงที่สุด​แล้ว​ ถ้าจะทูลเกล้าฯ​ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์​ขอรับพระราชทาน​อภัย​โทษ​จะยื่นต่อรมว.ยุติธรรม ก็ได้​ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นสิทธิ์แต่สิทธิ์นี้จะถูกจำกัด ในกรณีที่มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วถูกยกหนหนึ่ง​ ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้วตามมาตรา 264 ระบุว่า จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 2 ปี นับจากวันที่ถูกยกครั้งก่อน

เมื่อถามว่า กรณีของนายทักษิณ​ ชินวัตร​ อดีต​นายกฯ ได้มีการยกกฎีกาจริงหรือไม่​ นายบวร​ศักดิ์​ กล่าวว่า ในกรณีของนายทักษิณ มีพระบรมราชโองการ​เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566 มีพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 1 ปี และวันนี้ศาลฎีกามีคำสั่งบังคับโทษ นายทักษิณ​จึงเข้าไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกา เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการยกฎีกาอะไรมาก่อนเลย เพราะพระราชทานอภัยโทษปี 2566 จึงยังไม่มีการยกฎีกาอะไรทั้งสิ้น เพราะนายทักษิณยังไม่ได้ถวายฎีกาอะไรเลย

เมื่อถามว่า แสดงว่ายังสามารถยื่นได้ใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ยื่นได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ โดย รมว.ยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราว ส่งมายังคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องนำเรื่องนี้กราบบังคมทูลเสนอไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์​ สำนักพระราชวัง ซึ่งปกติแล้วองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็น ซึ่งการอภัยโทษนั้นมี 2 รูปแบบคือ ประเภทเฉพาะราย​ และอภัยโทษเป็นการทั่วไป

เมื่อถามย้ำว่า​ นายทักษิณ​ ยังไม่เคยถูกยกฎีกาใช่หรือไม่​ นายบวร​ศักดิ์​ กล่าวยอมรับว่า มีการถวายฎีกา​ แต่เป็นเรื่องที่รมว.ยุติธรรมมีหน้าที่ถวายคำแนะนำ​ ซึ่งท้ายที่สุดเป็นพระบรมราชวินิจฉัย​ และยังกล่าวว่าการเสนอยกฎีกา​ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียม​ ซึ่งเหตุผลคือ รมว.ยุติธรรมเห็นว่าควรจะยก แต่ตนไม่สามารถแถลงในรายละเอียดได้ เนื่องจากเรื่องยังอยู่ในขั้นตอนการกราบบังคมทูลอธิบายได้เพียงแต่ข้อกฎหมาย

