โฆษก ทบ.ชี้ เขมรได้ทีบิดเบือนคำพูด “อังคณา” กล่าวหาไทยโจมตีก่อน ยัน ทอ.ใช้ F-16 ในเหตุปะทะตามหลักสากล

กองทัพบกขอคนไทยสามัคคีเผชิญความท้าทาย หลังเกิดความเห็นต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา ชี้ อาจเข้าทางกัมพูชานำไปบิดเบือน หรือตกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก พร้อมย้ำการใช้ F-16 ในเหตุปะทะที่ผ่านมาอยู่ในกรอบหลักสากล
วันนี้ (16 ต.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุถึงกรณีมีสื่อกัมพูชาบิดเบือนคำพูด นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภาไทย ประเด็นการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ในเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า การใช้อากาศยาน F-16 เข้าสนับสนุนปฏิบัติการในครั้งนั้น เพื่อเป็นการทำลายขีดความสามารถการโจมตีจากฝั่งทหารกัมพูชา ในลักษณะที่สามารถควบคุมและจำกัดวงความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการทำลายเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลคุกคามต่อกำลังทหารฝ่ายเราและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรม นับเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ การปฏิบัติการดังกล่าวมีความเป็นเหตุเป็นผลและอยู่ในกรอบของหลักสากล
การที่ฝ่ายกัมพูชาออกมาเผยแพร่ข่าวสารบิดเบือน โดยหยิบเนื้อหาบางส่วนไปขยายความในมุมที่ตนเองได้ประโยชน์ เพื่อหวังทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานานาชาติ ถือเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวล คือ การที่คนไทยด้วยกันออกมาสื่อสารในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน จากความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ หรือด้วยเจตนาส่วนบุคคล จนถูกฝ่ายกัมพูชาหยิบนำไปกล่าวอ้างเพื่อใช้ประโยชน์ในปฏิบัติการข่าวสาร เพราะในยุคปัจจุบัน การต่อสู้อาจมิได้จำกัดอยู่เพียงในมิติของสนามรบเท่านั้น แต่ยังมีมิติของการสื่อสาร ที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน
ทั้งนี้ เชื่อว่า พี่น้องประชาชนสามารถใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารได้
โฆษกกองทัพบก ยังย้ำว่า สถานการณ์ปัจจุบัน “ความสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วน” เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ ไปได้ ที่ผ่านมามีบทเรียนชัดเจนแล้วว่า เมื่อใดที่คนไทยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ย่อมเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงและแสวงหาประโยชน์จากความแตกแยกที่เกิดขึ้น