ปชน.สบายใจได้! “สว.พิสิษฐ์” ยืนยันไม่มีโดนหลอกเข้าเกมการเมือง หลังสภารับร่างแก้ไข รธน.ของพรรคส้มเป็นร่างหลัก

“สว.พิสิษฐ์” บอก ปชน.สบายใจได้ ยืนยันไม่มีโดนหลอกเข้าเกมการเมือง หลังรัฐสภารับหลักการแก้ รธน. ใช้ร่าง ปชน.เป็นร่างหลัก บอกยอมรับได้ เหตุเป็นกลไกประชาธิปไตย เผย สว. ไม่ได้คุยอะไรกัน ลั่น ก็เห็นตามที่โหวต
วันนี้ (16 ต.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ … พ.ศ. … โดยใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลัก ว่า ก็ต้องยอมรับว่า ตามกติการัฐสภา ในระบบประชาธิปไตย เมื่อเสียงของร่างพรรคประชาชนมากกว่าร่างของพรรคภูมิใจไทย ก็ยอมรับได้ เพราะเป็นกติกาประชาธิปไตย
เมื่อถามว่า มีบางส่วนกังวลว่าร่างของพรรคประชาชนจะเปิดทางให้ไปแตะหมวด 1 หมวด 2 นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า อย่างที่ตนอภิปรายไว้ในสภา ตนมีประเด็นที่ห่วงอยู่ 6 ประเด็น ซึ่งตนจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วมด้วย จะพยายามไม่ให้ความสุ่มเสี่ยงที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องคุยกันในกรรมาธิการจริงๆ ว่า เขาพอจะแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง ต้องไปว่ากันในวาระ 2
เมื่อถามว่า หากตกลงกันในกรรมาธิการไม่ได้ แล้วเนื้อหามีความสุดโต่งมากเกินไป จะเปิดช่องให้คนสามารถไปร้องได้หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตราบใดที่อยู่ในวาระ 2 ก็ยังอยู่ในขั้นการพิจารณา ตนก็มีอำนาจที่จะสงวนคำแปรญัตติ แล้วไปว่ากันในวาระ 3 อีกที ซึ่งวาระ 3 จะเป็นวาระตัดสิน ว่าจะรับร่าง ที่มันออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรได้หรือไม่
เมื่อถามว่า ฝั่งพรรคประชาชนก็รู้สึกแปลกใจได้ผ่านเป็นร่างหลัก และมีความกังวลว่าจะโดนหลอกเข้าไปในเกมอะไรหรือไม่
นายพิสิษฐ์ ร้อง “โห ไม่มีหรอกครับ” ในความคิดเห็นตนมันไม่มีโดนหลอกครับ จริงๆ แล้วต้องตามกติกาของประชาธิปไตย ตนเห็นว่า พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ก็โหวตสนับสนุนเลยชนะไป ซึ่งท่าทีของ สว. เอาจริงๆ ก็เห็นตามที่โหวต ไม่ได้คุยอะไรกัน เสียงโหวตก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่โหวตให้ร่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย