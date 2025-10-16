"อังคณา-เท้ง" เดือดร้อนแทนเขมร ศึก "เสียงผี" ถามว่า “กัน จอมพลัง” ผิดตรงไหน !? ** ส่องบิ๊กมหาดไทย “สายน้ำเงิน” ถูกวางตัว ไปอยู่ที่จุดไหนกันบ้าง จากการโยกย้ายครั้งล่าสุด

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "อังคณา-เท้ง" เดือดร้อนแทนเขมร ศึก "เสียงผี" ถามว่า “กัน จอมพลัง” ผิดตรงไหน !?
วิวาทะอันเนื่องมาจาก "เสียงผี-เสียงF-16" ที่ชายแดนไทย-เขมร ยังพีกต่อเนื่อง
ร้อนๆ จากคู่ปะทะเดือดระหว่าง อินฟลูฯลงสนามจริง "กัน จอมพลัง" กับคนบางกลุ่มที่กันฟาดกลับว่า อยู่ในห้องแอร์ สวดมนต์บท “สิทธิมนุษยชน” ที่นำโดย “อังคณา นีละไพจิตร” สว.ผู้ทรงเกียรติ แต่ดูเหมือนจะห่วงเขมรมากกว่าคนไทย!
ล่าสุด "กัน จอมพลัง" ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "กันจอมพลัง ช่วยสู้" พร้อมแชร์ภาพ อังคณา นีละไพจิตร สว.และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีการโค้ดคำพูด ระบุว่า "พูดกันตรงๆ ตอนที่ประเทศไทย ใช้ F16 ไปยิง เข้าไปในประเทศกัมพูชาเนี่ย ประเทศเขาเองก็ได้รับความสูญเสีย ก็ไม่น้อยทีเดียว"
โดยกัน จอมพลัง โต้กลับว่า "กัมพูชาไม่มีพลเรือนถูกบึ้มใส่และตุยเลย ไทยกดเป้าหมายทางทหารล้วนๆ แต่กัมพูชากลับเลือกจะกดบึ้มใส่บ้านประชาชน เซเว่น โรงพยาบาลเรา จนมีพลเรือนตุยเป็นจำนวนมาก ท่านพูดแบบนี้คนจะตั้งคำถามได้ว่า ท่านพูดเห็นใจทหารเขมร หรือเปล่า !?...
แต่กลับกัน พลเรือนไทยที่สูญเสีย ออกมาพูดว่า ไม่เคยเห็นนักสิทธิฯ มาเรียกร้องช่วยเหลือพวกเขาเลย เมื่อวานท่านยังพูดอยู่เลยไม่ใช่หรือว่า เวลาแบบนี้พลเรือนต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ ไหงเอาไปเทียบกับทหารที่ถูก F16
งานนี้ "กัน จอมพลัง" ได้รับเสียงเชียร์จากชาวเน็ตกระหึ่ม
ต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมา กรณีไทย-เขมร เป็นฝ่ายกัมพูชาที่ "รุก"'เรามาตลอด ทั้งรุกล้ำดินแดน และเปิดฉากยิงไทยก่อน
“กัน จอมพลัง” อาจไม่ได้เป็นนักการเมือง ไม่ได้มียศตำแหน่งใหญ่โต
แต่เขาทำในสิ่งที่พลเรือนธรรมดาทำได้ และ ทำจริง จนสะกิดให้คนไทยตื่น ว่าเรายังมี “แผ่นดิน” ที่ต้องปกป้อง แม้ด้วยวิธีที่บางคนมองว่าแปลก แต่มันสะท้อนความกล้าของคนธรรมดาที่ไม่ทนเฉย
เสียงผีของ “กัน” จึงไม่ใช่เสียงสยอง แต่เป็นเสียงเรียกสติคนในชาติ ให้เลิกหลงในคำพูดสวยๆ ของคนที่ไม่เคยออกนอกสนาม
พูดง่ายๆ ว่า ไทยต้องเล่นบท"รุก" บ้าง ไม่ใช่ “รับ” แล้วปล่อยเขมรรุกมานานหลายสิบปี
ถามว่า “กัน จอมพลัง” ผิดตรงไหน!? ... ฝ่ายที่ต้านและด้อยค่า "กัน จอมพลัง" พูดแบบเท่ๆ ว่า การเปิดเสียงอาจเข้าข่ายการทรมานทางจิต
นี่ต้องตั้งคำถามกลับว่า แค่เปิดเครื่องเสียงในฝั่งไทย ยังจะตีความเป็น “ละเมิดสิทธิมนุษยชน” กันอีกเหรอ?
นักกฎหมายหลายคนฟันธงมาแล้วว่า อนุสัญญาต่อต้านการทรมานของ UN ที่ยกมาอ้างกันนั้น หมายถึง การกระทำเพื่อบังคับให้สารภาพ หรือ เอาข้อมูลจากผู้ถูกควบคุม ไม่ใช่เปิดลำโพงในแผ่นดินตัวเอง แล้วศัตรูอีกฝั่งนอนไม่หลับ!
ถ้าอย่างนั้น เกาหลีเหนือ–ใต้ ที่เปิดลำโพงโต้กันทุกวัน คงติดคุกทั้งสองประเทศไปแล้วสินะ!?
ด้าน “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พูดหล่อๆ ว่า ห่วง “ภาพลักษณ์ประเทศ”
พรรคนี้ไม่รู้เป็นอะไร พอมีคนทำอะไรเพื่อชาติ ก็ต้องออกมาห่วง “ภาพลักษณ์” ทุกที
แต่ตอนที่เขมรส่งปืนข้ามแดนมายิงเด็กไทยในร้านสะดวกซื้อ ทำไมไม่เห็นใครห่วงภาพลักษณ์ประเทศเขาบ้าง ?
หรือเพราะคนตายเป็นคนไทย เลยไม่ค่อยสำคัญ?!
คำถามที่คนไทยอยากถามคนโลกสวยผู้ทรงเกียรติทั้ง นักการเมือง และสว. คือเคยไปดูสิทธิของคนกัมพูชาในประเทศเขาบ้างไหม?
แค่รวมตัวประท้วงยังถูกจับ...ถูก“ฮุน เซน” ลิดรอนสิทธิจนจะหายใจไม่ได้แล้ว
มิหนำซ้ำ "ฮุน เซน" ให้การสนับสนุนพวกธุรกิจมืดและเทา จนเขมรกลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลก ธุรกิจมืดพวกนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงกว่าเสียงผีแน่นอน
ทั้ง "เท้ง-อังคณา" เมื่อเดือดร้อนแทนคนเขมร ทำไมไม่ไปต่อสู้ให้เขมรรู้แล้วรู้รอด
ประการต่อมา เวลาคนไทยถูกยิง ถูกยึดที่ ถูกกดขี่ ทำไมเงียบ ? ทำไมไม่เคยเห็นคนกลุ่มนี้โพสต์ช่วย หรือเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่เลย ?
ที่สำคัญใช้ตรรกะอะไรถึงมองว่าการเปิดเสียงในฝั่งไทย เป็นการทรมานคนต่างชาติในฝั่งโน้น ?
ถ้ารุกล้ำข้ามแดนมาอยู่มายึดครองแผ่นดินไทย แล้วรำคาญเสียงผี...ก็แค่กลับบ้านตัวเองสิ ทางออกง่ายๆ แค่นี้เอง
++ ส่องบิ๊กมหาดไทย “สายน้ำเงิน” ถูกวางตัว ไปอยู่ที่จุดไหนกันบ้าง จากการโยกย้ายครั้งล่าสุด
การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ครั้งล่าสุด 45 ตำแหน่ง เมื่อวันอังคาร (14 ต.ค.) ที่ผ่านมานี้ หากมองในรายละเอียดถึงที่มาที่ไปและตัวบุคคลแล้ว น่าจะมาจากเหตุผลหลัก 2 ข้อ
หนึ่ง เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ถูกย้ายในช่วงที่ “ภูมิธรรม เวชยชัย” ขึ้นมาเป็น รมว.มหาดไทย เพราะมีหลายคนได้กลับมาตำแหน่งเดิม
สอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงในช่วงต้นปีหน้า เพราะพรรคสำน้ำเงินจะเป็นรัฐบาลอีก 4 ปี
ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณ ไปถึงข้าราชการว่า ต้องชัดเจนว่าจะ “เลือกข้างไหน” เพราะการวางตัวเป็นกลาง ไม่ช่วยเหลือในยามที่ต้องการ “ใช้งาน” อย่างนี้ถือว่า “ไม่ใช่พวก”
อย่าง “พรพจน์ เพ็ญพาส” อดีตอธิบดีกรมที่ดิน สายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ที่ถูก “ภูมิธรรม เวชยชัย” จับไปแขวนไว้ที่ รองปลัดฯ ก็ได้กลับมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินเหมือนเดิม
ผลงานของ “พรพจน์” ช่วงเป็นอธิบดีกรมที่ดินครั้งก่อน คือการไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดง แม้จะมีคำพิพากษาของศาลฎีกา และถูกฝ่ายการเมืองในเพื่อไทยกดดันอย่างหนัก แต่ “พรพจน์” อ้างว่า ต้องทำตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 เพราะ ที่ดินเขากระโดง กว่า 5 พันไร่ ของราษฎร 995 ราย ที่มีตระกูล “ชิดชอบ” ครอบครองอยู่ด้วยนั้น กรมที่ดินไม่สามารถเพิกถอนได้ เพราะคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ก่อนหน้านี้ ให้เพิกถอน 35 ราย ถือว่าผูกพันเฉพาะคู่ความ ไม่ผูกพันบุคคลอื่น การรถไฟฯ ต้องไปฟ้องคดีกันรายตัว จนได้ข้อยุติ ถึงจะเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61
“ภูมิธรรม” จึงย้าย “ขจรเกียรติ รักพานิชมณี” จากผู้ว่าฯ สระแก้ว มาเป็นอธิบดีกรมที่ดินแทน เพื่อให้มาเซ็นเพิกถอน “ที่ดินเขากระโดง”โดยเฉพาะ แต่ “ขจรเกียรติ” เมื่อมาถึงแล้วก็ยังไม่เซ็นทันที บอกว่าขอศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจก่อน ยื้อจนกระทั่งรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ล้มไป เลยไม่ต้องเซ็นเพิกถอน
เมื่อ “พรพจน์” กลับมานั่ง อธิบดีกรมที่ดินรอบนี้ “ขจรเกียรติ” ถูกย้ายไปเป็น ผู้ว่าฯขอนแก่น จังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างใด
นั่นอาจเป็นเพราะ “ขจรเกียรติ” เคยเป็นเพราะเป็นผู้ว่าฯมาแล้วหลายจังหวัดรวมทั้ง อ่างทอง-อุทัยธานี มีความสนิทสนมกับบ้านใหญ่อ่างทอง “ปริศนานันทกุล” บ้านใหญ่อุทัยธานี “ไทยเศรษฐ์” จึงไม่โดนเด้งเข้ากรุ ผู้ตรวจฯ แต่ให้ไปทำผลงานที่ขอนแก่น แทน
ส่วนกรณี “นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” คนในสาย “เจ๊แดง” ที่ “ภูมิธรรม” ดันจาก ผวจ.เชียงใหม่ ขึ้นมาอธิบดีกรมการปกครอง วันนี้ก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าฯภูเก็ต
แล้วให้ “นฤชา โฆษาศิวิไลซ์” อดีตผวจ.บุรีรัมย์ น้องรักที่คุ้นเคยกับ “เนวิน” ตั้งแต่เป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ และก่อนหน้านี้ ก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่โดน “ภูมิธรรม”เด้งเข้ากรุงเป็นผู้ตรวจฯ วันนี้ได้กลับมาผงาดอีกรอบเป็น อธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีผลอย่างมากต่อการเลือกตั้ง เพราะคุมสายปกครอง ลึกไปถึงนายอำเภอ
“เชษฐา โมสิกรัตน์” คนที่ภูมิธรรม ตั้งให้เป็นประธานกรรมการพิจารณากรณีเขากระโดง และมีความเห็นให้กรมที่ดิน เพิกถอนที่เขากระโดง 5,083 ไร่ โดนเด้ง พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นผู้ว่าฯนนทบุรี แล้วส่ง “ธีรพัฒน์ คัชมาตย์” คนของบ้านใหญ่ “ไทยเศรษฐ์” แห่งเมืองอุทัยธานี ขึ้นมาเป็นอธิบดี ปภ.แทน
“สุรศักดิ์ อักษรกุล” โดนเด้งจาก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็น ผวจ.หนองบัวลำภู ตำแหน่งเดิม แล้วให้ “สยาม ศิริมงคล” ผวจ.สมุทรปราการ ผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุด ที่ก่อนหน้านี้ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน แต่ถูก “ภูมิธรรม” โยกไปเป็น ผู้ว่าสมุทรปราการ ได้กลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิม
อีกตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะคุมงบฯแสนล้าน คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคภูมิธรรม เป็นมท.1 ได้วางตัว “ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์” รุ่นน้องสิงห์ดำ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ว่าฯเพชรบุรี ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมนี้ แต่วันนี้ถูกส่งกลับไปเป็น ผู้ว่าฯเพชรบุรี ตามเดิม แล้วโยกเอา “ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี คนของ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.คมนาคม มาเป็นอธิบดี คุมงบแสนล้านแทน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน “ทศพล เผื่อนอุดม” คนในสาย “เจ๊แดง” ที่มาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ ไม่ถึงสองเดือน ถูกเด้งเข้ากรุงผู้ตรวจฯ ส่วนคนที่มาแทน มาจากผู้ว่าฯเชียงราย คือ “รัฐพล นราดิศร” ซึ่งว่ากันว่า ได้แรงหนุนจากคนโตพรรคกล้าธรรม ที่รอบนี้กะบุกไปปักธง ที่เชียงใหม่
ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง “ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล” อดีต ผู้ว่าฯอ่างทอง คนของบ้านใหญ่ “ปริศนานันทกุล” ที่ถูกภูมิธรรม เด้งไปเข้ากรุ ผู้ตรวจฯ วันนี้ได้ออกจากกรุ มาเป็นผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่ภูมิใจไทย ตั้งเป้าจะเพิ่มที่นั่ง สส.
อีกคนที่ถูกตั้งข้อสังเกต คือ “ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” ผู้ว่าฯนครราชสีมา อดีตผู้ว่าฯเลย และอีกหลายจังหวัด ผู้มีภาพลักษณ์ดี ขี่จักรยานไปทำงาน เป็นข้าราชการที่สมถะ ติดดิน แต่ในช่วงที่อยู่ จ.นครราชสีมา ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับขั้วอำนาจของพรรคเพื่อไทย อย่าง “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” อดีต รมว.ดิจิทัลฯ และกลุ่มแป้งมัน“วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” ก็เลยถูกโยกไปแขวน เป็นรองปลัดฯ
คนที่มาแทน คือ “อนุพงศ์ สุขสมนิตย์” ผู้ว่าฯศรีสะเกษ คนสนิทของบ้านใหญ่ “ไตรสรณกุล” ที่เคยทำผลงานดี แถมตอนนี้มี “ไตรศุลี ไตรสรณกุล” เลขาธิการนายกฯ เป็นแรงหนุน... “ภูมิใจไทย” คงมาแบ่งที่นั่งสส.ไปได้หลายเขต
เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่ง ที่“อนุทิน ชาญวีรกูล” บอกว่าโยกย้ายครั้งนี้ เขาไม่เกี่ยว แต่ “ปลัดฯมหาดไทย” เป็นคนจัดให้!