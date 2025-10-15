ครบทุกสีเปิดโผ 43 กมธ.ร่างรธน. ลุยยกร่างใหม่ ยึดร่างปชน.เป็นหลักหลังได้มติเสียงส่วนใหญ่ 300 เสียง

เปิดโผ “43 กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ” ครบทุกสี “พริษฐ์–ชูศักดิ์–ภราดร–ทวี” ผนึกกำลัง ส.ว.–ส.ส. ลุยยกร่างใหม่ พร้อมมติเสียงส่วนใหญ่ 300 เสียง โหวตให้ยึดร่างปชน. เป็นหลัก
วันนี้ (15ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังที่สมาชิกรัฐสภาได้ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในการโหวตว่าจะยึดร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ ระหว่าง ร่างของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และคณะ และร่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และคณะ
โดยผลสรุปเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ใช้ร่างของนายพริษฐ์ 300 เสียง ร่างของนายอนุทิน 287 เสียง ส่งผลให้ต้องยึดร่างของนายพริษฐ์เป็นหลัก
สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญ จำนวน 43 คน แบ่งเป็น ส.ว. 12 คน และ ส.ส. 31 คน
โดยในส่วนสว.12 คน ประกอบด้วย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ, นายเอนก วีระพจนานันท์, นายชวภณ วัธนเวคิน, นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล, นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์, น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์, นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ, นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร, นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ, พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน, นายวอน หินดี และนายจำลอง อนันตสุข
ส.ส. พรรคประชาชน 9 คน นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม, นายสหัสวัต คุ้มคง, นายปรีติ เจริญศิลป์, นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร, นายภัณฑิล น่วมเจิม, นายเชตวัน เตือประโคน, นายรอมฎอน ปันจอร์ และน.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์
พรรคเพื่อไทย 9 คนมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล และ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นำทีม พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์, นายสุธรรม แสงประทุม, นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล, นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายเอกพร รักความสุข
พรรคภูมิใจไทย 4 คน ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล, นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ และน.ส.แนน บุญธิดา สมชัย
ส่วนพรรคอื่น ๆ รวม 9 คน ประกอบด้วยพรรครวมไทยสร้างชาติ นายวิทยา แก้วภราดัย, น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ พรรคกล้าธรรม นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน, นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช, นายทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคพลังประชารัฐ นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา:นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
ทั้งนี้ คณะ กมธ.ชุดนี้จะเริ่มทำงานทันทีเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนเข้าสู่วาระ 2 โดยคาดว่าจะเป็น คณะกรรมาธิการชุดประวัติศาสตร์ ที่มีทั้งนักการเมืองรุ่นใหม่–รุ่นใหญ่ และ ส.ว.จากหลายสายการเมืองมานั่งร่วมโต๊ะวางกรอบทิศทาง