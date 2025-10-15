นายกฯสับตีนแตกรีบโหวตร่างภท.แก้ รธน. ยันทำหน้าที่สส.ไม่กลัวชวดร่างหลัก ร่างไหนก็เป็นประโยชน์ปชช.

"อนุทิน" สับตีนแตก รีบเข้าสภาฯ ลงมติโหวตร่างแก้ รธน. ’ภูมิใจไทย‘ ยัน มาทำหน้าที่ สส. ไม่กลัว ร่างของ ภท. ไม่ได้เป็นร่างหลัก ชี้ ร่างไหนก็เป็นประโยชน์กับประชาชน
วันนี้ (15ต.ค.) เวลา 19.07 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังเสร็จภารกิจ ซึ่งขณะนั้นในสภา อยู่ระหว่างการลงมติว่าจะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคใดเป็นร่างหลัก ด้วยวิธีการขานชื่อ เนื่องจากครั้งแรกผลการลงมติออกมาห่างกันไม่ถึง 30 เสียง
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่ารีบกลับเข้ามาเพราะกลัวร่างของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นร่างหลักหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “ไม่เกี่ยวครับเป็นหน้าที่สส. ถามอย่างนี้อีกแล้ว ไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคใด ก็มีประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้น”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าผลการลงมติครั้งแรกสูสี กลัวว่าการลงมติครั้งนี้ ร่างของภูมิใจไทยจะไม่ได้เป็นร่างหลักหรือไม่ “นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กลัว ร่างอะไรก็ดีทั้งนั้น”
เมื่อถามต่อว่า หลังร่างของเพื่อไทยตีตกไป พรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลัก นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่มีปัญหา ในระบอบประชาธิปไตย ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกา เคารพกติกาไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้น ที่กลับเข้ามาก็มาโหวตในฐานะ สส. ภารกิจเสร็จก็รีบมา
ส่วนมองอย่างไรที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกตีตก นายอนุทินกล่าวว่าตอนนั้นติดภารกิจ จึงไม่ได้ติดตาม ตอนนี้เพิ่งเสร็จภารกิจก็รีบกลับมาทำหน้าที่ผู้แทน ก่อนจะรีบขอตัวขึ้นไปร่วมลงมติทันที