“จ่าเอกยศสิงห์”รัฐมนตรีหน้าใหม่ ไฟแรง ขยัน ลุยงานจริง อีกหนึ่งความหวังใหม่ให้วงการการเมืองไทย

ในบรรดารัฐมนตรีรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่แถวหน้าของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือ “จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ“ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็น “คนทำงานของจริง” ด้วยสไตล์ที่เรียบง่ายแต่เด็ดขาด ขยันลงพื้นที่ รับฟัง และพร้อมแก้ปัญหาด้วยหัวใจของคนภาคสนามอย่างแท้จริง
แม้จะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ในเวทีการเมืองระดับชาติ แต่“จ่าเอกยศสิงห์”แสดงให้เห็นถึงความพร้อม และความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง สิ่งที่ทำให้จ่าเอกยศสิงห์โดดเด่น คือ “ความขยันและการลงมือทำจริง” ไม่ใช่เพียงแค่สั่งการหรือพูดในห้องประชุม
ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผ่านมา จ่าเอกยศสิงห์ ได้แสดงให้เห็นถึงความขยันและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งการติดตามโครงการต่าง ๆ และการผลักดันให้การดำเนินงานต่าง ๆ มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
แม้จะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ แต่ด้วยความจริงใจและการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้จ่าเอกยศสิงห์ได้รับการยอมรับจากคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
และเป็นสัญญาณที่ดีของรัฐบาลชุดนี้ที่จะได้เห็น “พลังใหม่” ที่พร้อมทำงานด้วยความรับผิดชอบและความตั้งใจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนอย่างแท้จริง