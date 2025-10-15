“รศ.ดร.ยุทธพร” มองคนละครึ่งพลัส เป็นจุดเริ่มต้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ชี้ เหมาะสมกับรัฐบาล 4 เดือน

วันนี้(15 ต.ค.)รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาล ที่เริ่มต้นให้ร้านค้าลงทะเบียน ว่า
เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แม้จะไม่ใช่นโยบายใหม่ แต่ถือเป็นการนำโครงการที่ประชาชนคุ้นเคยกลับมาปรับปรุงให้เหมาะกับบริบทเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งถือว่าถูกจังหวะกับช่วงอายุรัฐบาลที่ยังไม่ถึง 4 เดือน
ในภาวะที่เศรษฐกิจยังซบเซา การนำมาตรการลักษณะนี้กลับมาใช้อีกครั้งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม เพราะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในระยะสั้นได้จริง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ การหยิบยกโครงการเก่ามาพร้อมปรับจุดอ่อนและอุดช่องว่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงเป็นการใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชน “เดินต่อได้ก่อน” ขณะที่ภาคธุรกิจฐานรากก็มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ยุทธพร ย้ำว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว จำเป็นต้องเดินคู่ขนานไปกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านระบบการผลิต การกระจายรายได้ และความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในอนาคต
“โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ส่วนระยะยาวระยะยาว ต้องวางแผนกันอีกที เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” รศ.ดร.ยุทธพร กล่าว