ตีตกร่างพท.! ส.ว.โหวตไม่ถึง 1 ใน 3 สภารับหลักการแค่ร่างปชน.-ภท. แต่ยืดเยื้อชิงร่างหลักต้องขานชื่อใหม่

สภาฯ ลงมติรับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ “พริษฐ์–อนุทิน” ผ่านฉลุย “เพื่อไทย” สะดุด ส.ว.โหวตให้ไม่ถึง 1 ใน 3 ตั้ง 43 กมธ. พิจารณา แปรญัตติ15 วัน เดือด!ศึกช่วงชิงร่างหลักหลังคะแนนเฉือนกันแค่ 5 เสียง ต้องขานชื่อใหม่อีกยก
วันนี้ (15ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.18 น. ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้ดำเนินการลงมติในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ
ผลการลงมติดังนี้ ร่างฉบับที่ 1 ของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และคณะ ที่ประชุมมีมติ รับหลักการด้วยคะแนน ส.ส. 460 เสียง และ ส.ว. 108 เสียง รวม 568 เสียง ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 74 เสียง ถือว่า “ผ่านรับหลักการในวาระที่ 1”
ร่างฉบับที่ 2 ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และคณะ ที่ประชุมมีมติ รับหลักการรวม 629 เสียง โดยในจำนวนนี้มี ส.ว. 167 เสียง ถือว่าผ่านการรับหลักการในวาระที่ 1 เช่นกัน
ส่วนร่างฉบับที่ 3 ของ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และคณะ ที่ประชุมมีมติ รับหลักการ 521 เสียง แต่มี ส.ว.เห็นชอบเพียง 60 เสียง ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภา (ต้องมีอย่างน้อย 66 เสียง) จึงถือว่า ไม่ผ่านการรับหลักการในวาระที่ 1
จากนั้นที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 43 คน โดยกำหนดให้สมาชิกสามารถแปรญัตติได้ภายใน 15 วัน โดยน.ส.แนน บุญธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย เสนอให้ใช้ร่างของนายอนุทินและคณะเป็นร่างหลัก แต่นายพริษฐ์เสนอให้ใช้ร่างของตนเป็นหลัก โดยมีนายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อพรรคพื่อไทย สนับสนุน ทำให้ต้องมีการโหวต ผลปรากฎว่า เสียงสนับสนุนให้ใช้ร่างของนายอนุทิน 295ต่อ 290 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง ทำให้นายวัชรพล ขาวขำ สส.เพื่อไทย จึงเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยมีสส.พรรคประชาชนสนับสนุน แต่สส.ภูมิใจไทยโดยนายกรวีย์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ภูมิใจไทย ค้านว่าการลงคะแนนน่าจะมีความสับสน แต่นางนันทนา
ด้านนายวันนอร์ กล่าวว่า ตามข้อบังคับหากคะแนนต่างกันน้อยไม่เกิน20 คะแนน สามารถเสนอนับใหม่ แต่ต้องเป็นการขานชื่อจะเป็นการเสียเวลามาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะยอมหรือไม่
อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีการถกเถียงกันไปมา ที่สุดประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการขานชื่อนับคะแนนใหม่ โดยระบุว่าเป็นสิทธิที่จะเสนอให้นับใหม่ได้ แต่นายกรซีร์เสนอใช้สิทธิ์ให้โหวตไม่ให้มีการนับใหม่ แต่คัดค้านไม่สำเร็จ สุดท้ายจึงต้องมีการโหวตใหม่อีกครั้งว่าจะใช้ร่างใดเป็นหลักด้วยการขานชื่อ
สำหรับการลงมติครั้งนี้ มีสมาชิกที่ไม่อยู่ในห้องประชุม เช่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาคนที่สอง, นายเกรียง กัลป์ตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย , นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ , ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา พรรคกล้าธรรม , นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.พัทลุง พรรครวมไทยสร้างชาติ , นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ , พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี สว. , นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน
โดยนายไชยาและนายฉลาด แจ้งติดภารกิจเข้าเฝ้ารับเสด็จ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ส่วนนายรังสิมันต์ และนายปกรณ์วุฒิ ติดภารกิจต่างประเทศ
สำหรับสว.ส่วนใหญ่ ที่งดออกเสียงให้กับร่างของพรรคเพื่อไทย อาทิ พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ , นายเดชา นุตาลัย , น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ ไม่รับหลักการเลยสักร่าง ขณะที่ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และ พล.ท.บุญจันทร์ นวลสาย งดออกเสียงให้ร่างของพรรคเพื่อไทย ส่วน พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา และนายอลงกต วรกี รับหลักการเฉพาะร่างของพรรคภูมิใจไทย
ด้าน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส รับหลักการร่างของพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย แต่ไม่รับหลักการร่างของพรรคภูมิใจไทย
ส่วน สส. ส่วนใหญ่รับหลักการทั้ง 3 พรรค แต่มีนายชัชวาลล์ คงอุดม สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่รับหลักการของทุกร่าง ขณะที่นายสิริน สงวนสิน สส.กทม. พรรคประชาชน รับหลักการร่างของพรรคประชาชนและเพื่อไทย แต่ไม่รับหลักการร่างของพรรคภูมิใจไทย