นายกฯประเดิมภารกิจต่างประเทศเยือนลาวทางการ ฉลองสัมพันธ์ 75 ปี กระชับความร่วมมือรอบด้าน

"อนุทิน" เปิดซิงภารกิจต่างประเทศ เยือนลาวอย่างเป็นทางการ ฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ไทย–ลาว เดินหน้ากระชับความร่วมมือรอบด้าน
วันนี้ (15 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตามคำเชิญของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี และมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว รวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ และต่อยอดความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน
ในการเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะหารือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด สาธารณสุข การศึกษา แรงงาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน