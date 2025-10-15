ป.ป.ช.ชี้มูล "กษิดิ์เดช" อดีตสส.พปชร.ร่ำรวยผิดปกติมูลค่า 5.7 ล. ไม่สามารถชี้แจง 2 ที่ดินในกทม.ได้

ป.ป.ช.ชี้มูล "กษิดิ์เดช ชุติมันต์ " อดีตสส.พปชร.ร่ำรวยผิดปกติมูลค่า 5.7 ล้าน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ และไม่สามารถชี้แจงได้ คือที่ดิน 2 ที่ในกทม.
วันนี้ (15 ต.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ อดีต ส.ส.กทม.เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ว่า ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 5,783,958.58 บาท เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกษิดิ์เดช มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ และไม่สามารถชี้แจง แหล่งที่มาของทรัพย์สินได้ จำนวน 2 รายการ รวมมูลค่า 5,783,958.58 บาท ดังนี้
1. ที่ดินและตึกสองชั้น ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่มีมูลค่า 1,420,462.06 บาท
2. ที่ดิน ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่มีมูลค่า 4,363,496.52 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่านายกษิดิ์เดช ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,783,958.58 บาท และหลังจากนี้จะส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของ แผ่นดิน และให้ส่งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อสั่งให้พ้น จากตำแหน่งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง และวรรคห้า หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของ แผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามพ.ร.ป ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 125