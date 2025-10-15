นายกฯเซ็นตั้ง คกก.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นั่งปธ.เอง ดึงมือดีบิ๊กตร.ร่วม

"อนุทิน" สบัดปากกาลงนามแต่งตั้ง คกก.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมนั่งเป็นประธานเองดึงมือดีบิ๊กสีกากี “ผบ.ตร.-จิรภพ-เขมชาติ” ล้างบางอาชญากรรมออนไลน์
วันที่ (15 ตุลาคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 341/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดยที่การกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความซับซ้อน และมีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การสร้างข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์ การพนันออนไลน์ รวมทั้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงินโดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1.นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3
5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 4
6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 5
7.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
8.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
9.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ
10.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ
11.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
12.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
13.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ
15.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการ
16.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
17.เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
18.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
19.พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นกรรมการ
20.พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการ
21.ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี เป็นกรรมการ
22.อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ
23.ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่และอำนาจ
1.กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทาง
2.กำกับดูแลและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการปกครอง