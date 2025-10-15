"อนุทิน" ปัดหายงานเยอะ ให้รอดู "ไอซ์-กัน" ช่วยแก้สแกมเมอร์ อุบตอบนานาชาติยกระดับกดดันเขมร

นายกฯ ยันไม่ได้หาย งานเยอะ ขอให้รอดู หลัง "ไอซ์ รักชนก" ร้อง "กันจอมพลัง" ช่วยแก้ปัญหาสแกมเมอร์ ปัดตอบนานาชาติเริ่มยกระดับกดดันกัมพูชา
วันที่ (15 ตุลาคม) เวลา 14.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ น.ส.รัชนก สีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ได้ร้องเรียนให้ กัน จอมพลัง ขอให้ช่วยเรื่องการปราบสแกมเมอร์ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีหายไม่ตอบเรื่องการปราบสแกมเมอร์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “นี่ไง ไม่หายแล้วเนี้ย งานเยอะมาก“
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า น.ส.รัชนก ตัดพ้อว่า นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์ จึงต้องร้องขอให้กัน จอมพลังช่วย นายอนุทินกล่าวว่า ก็รอดูแล้วกัน
ส่วนการลงมติพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะใช้ร่างพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “รอให้โหวตก่อน”
ส่วนกรณีที่มีการวางไทม์ไลน์ว่าวันที่ 29 มีนาคมจะมีการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก็ตามไทม์ไลน์
เมื่อถามว่าจะทำประชามติไปพร้อมกันเลยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องไปพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามกรณีที่สหรัฐอเมริกาอายัดบิทคอยน์ของแก๊งแสตมป์เมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชื่อมโยงกับแสตมป์เมอร์ในประเทศกัมพูชา รวมถึงจะร่วมกับนานาชาติ ในการกดดันให้กัมพูชาแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือไม่ หลังหลายประเทศ เริ่มยกระดับการกดดัน