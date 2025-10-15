"ผู้การช้าง" ยื่นป.ป.ช.ฟัน 44 สส.ชงกม.นิรโทษรุกป่า พ่วง 243 สส.รับหลักการ ซัดใช้คนจนบังหน้าเอื้อผู้มีอำนาจ

มือปราบรุกป่า "ผู้การช้าง" ยื่นป.ป.ช.ฟัน 44 สส. 2 พรรคชงกม.นิรโทษคดีรุกป่า พ่วง 243 สส.รับหลักการกม.วาระแรกมีหนาว ยกคดี 44 สส.พรรคส้ม ดันแก้ 112 ถูกชี้มูล-ยุบพรรคมาแล้ว ซัดใช้คนจนบังหน้าแต่ไส้ในกม.ส่อเอื้อนายทุน-ผู้มีอิทธิพล-นักการเมืองชัดเจน
เมื่อวันที่ (15 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร เกษสุภะ หรือ ผู้การช้าง อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เรื่องขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยความผิดทางอาญาและความผิดทางจริยธรรมร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินป่าไม้ พ.ศ….และเรื่องขอให้ไต่สวนวินิจฉัยความผิดความผิดทางอาญาและความผิดทางจริยธรรมร้ายแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ….
พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร กล่าวว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาที่สํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้ยื่นหนังสือคำร้องต่อเลขาธิการ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวน และ วินิจฉัยความผิดทางอาญา และความผิดทางจริยธรรม ร้ายแรง ของสมาชิกผู้แทนราษฎร(สส.) จำนวน 44 คน 2 พรรคการเมืองดัง ที่เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบุคคลผู้ทำลายพื้นที่ป่าจนเป็นภูเขาหัวโล้น ให้พ้นจากความผิดทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง และยังแถมที่ดินฟรีให้กับบุคคลผู้กระทำผิดทำลายป่าอีกด้วย ย้อนหลังให้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ทั้งที่บุคคลคนไทยที่เคารพกฎหมายไม่ได้ไปบุกรุกป่า บางคนยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเลย
พ.อ.(พิเศษ)พงษ์เพชร ยังได้กล่าวต่อไปว่า ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมรุกป่าดังกล่าว 2 พรรคการเมืองได้ใช้หาเสียง กล่าวอ้างประชาชนผู้ยากไร้บังหน้า แต่ในเนื้อหาของร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ กลับเอื้อประโยชน์ นายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมือง อย่างชัดเจน
พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ได้หาเสียงนโยบายแก้ไขมาตรา 112 โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ยังไม่ได้บรรจุวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลย ก็ยังถูกยุบพรรคมาแล้ว และสส.44 คน ของพรรคดังกล่าวกําลังจะถูกป.ป.ช.ชี้มูลในไม่ช้า ถ้าเทียบกับ ร่าง พ.ร.บ นิรโทษกรรมรุกป่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการในวาระที่ 1ไปแล้ว กําลังอยู่วาระที่ 2 ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวน แล้ววินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมรุกป่า ผิดกฎหมายอาญา และผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนักการเมือง นอกจาก 44 สส.คน ผู้เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกร่มรุกป่า จะโดนป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว สส.ทั้ง 243 คนที่เห็นชอบรับหลักการ อาจจะโดนพ่วงถูกชี้มูลจากป.ป.ช.ไปด้วย
สําหรับ พ.อ.(พิเศษ) พงษ์เพชร ถือได้ว่าเป็นตัวแทนเหล่านักรบพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ทั้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหาร และกอ.รมน. ซึ่งในอดีตได้ร่วมกันปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศมามากกว่า 10 ปี ทวงคืนผืนป่าได้มากกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นมือปราบทรัพยากรป่าไม้ คนจริงคนหนึ่งของเมืองไทย