“เท้ง” ตัดจบไม่ตอบปมโยกย้าย มท. บอก ขรก.คนไหนถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมแจ้งมาได้

หัวหน้า ปชน.ขอไม่ตอบปมโยกย้ายบิ๊กลอต มท. บอกตั้งข้อสังเกตได้ ปูทางเตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า อ้าแขนรับ ข้าราชการคนไหนถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมแจ้งมาได้ ขณะสื่อถามทำไมต้องรอคนร้อง
วันที่ 15 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่ ว่า ตนเปิดช่องทางให้ข้าราชการทุกคนที่รู้สึกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ไม่เป็นธรรม สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้เลย อย่างที่บอก ตนไม่อยากตอบซ้ำๆ หากเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยที่ไม่อาจกลับมาแก้ไขได้อีก ก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหยุดยั้งการกระทำ ส่วนตัวมองว่าน่าสงสัย เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กล็อตที่ถูกสังคมตั้งคำถามเยอะ
เมื่อถามว่าทำไมต้องรอให้มีคนมาร้องเรียน ไม่สามารถตรวจสอบได้เองใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรามีการตรวจสอบอยู่แล้ว เพียงแต่ข้อมูลเชิงลึกที่มีน้ำหนัก ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในฐานะฝ่ายค้าน ยินดีรับเรื่องร้องเรียน สามารถส่งมาให้พวกเราได้
เมื่อถามว่ามองได้หรือไม่ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เป็นการวางเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสงสัยได้ เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง ตนขอไม่ตอบประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมดีกว่า เพราะตอบมาหลายครั้งแล้ว