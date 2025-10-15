นายกฯ เผย ครม.ศก.นัดแรกเล็งหานโยบายสั้น-กลางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

“อนุทิน” เผยถก ครม.ศก.นัดแรกเล็งหานโยบายสั้น-กลางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี พร้อมชี้ไปที่ "เอกนิติ" โชว์เสื้อ “คนละครึ่ง” บอกให้ภาพเล่าเรื่อง หลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนวันแรก
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ ในวันนี้จะมีมาตรการอะไรบ้างว่า ต้องมีการสรุปภาวะเศรษฐกิจของไทย ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี มาตรการ และจะสอบถามถึงมาตรการระยะสั้น และระยะกลาง ส่วนระยะยาวคงไม่ต้องถาม เพราะอยู่แค่ 4 เดือน เอาเรื่องที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ค่อยถามรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อถามถึงการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในส่วนของร้านค้าวันนี้ (15 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกเป็นอย่างไรบ้าง นายกฯ พยักหน้าก่อนตอบว่า “วันนี้ลงทะเบียนครับ” พร้อมกับหันไปชี้ที่เสื้อของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ที่วันนี้ได้สวมใส่เสื้อยืดคอกลม สีขาว สกรีนข้อความ “โครงการคนละครึ่ง” โดยนายกฯ ระบุว่า ให้ภาพเล่าเรื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกนิติ ได้เตรียมเสื้อดังกล่าว size L ไว้ให้นายกรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้ว