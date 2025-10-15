“สมคิด” ชี้โยกย้ายมหาดไทยชาวบ้านดูออกเอื้อประโยชน์ใคร สับ "อนุทิน" อ้างคืนความเป็นธรรมแค่วาทกรรม

“สมคิด” ชี้โยกย้ายแบบนี้ชาวบ้านก็ดูออกเอื้อประโยชน์ใคร อัด“อนุทิน”ต้องการเอาคืนทางการเมืองกับรัฐบาลเก่าที่อ้างคืนความเป็นธรรมก็แค่วาทกรรม
นายสมคิด เชื้อคง อดีต สส.อุบลราชธานี และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงกรณีที่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมากถึง 45 ตำแหน่ง เป็นการโยกย้ายที่มีเจตนาชัดเจนที่ต้องการสร้างฐานอำนาจในหมู่ข้าราชการและต้องการให้ข้าราชการสยบยอมต่ออำนาจของพรรคการเมือง การกระทำของนายอนุทิน ในครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าทำงานให้ประชาชน
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ผู้ว่าราชการบางจังหวัดในรายชื่อเพิ่งไปรับตำแหน่งต้นเดือนตุลาคมตามวาระโยกย้ายปกติ หนำซ้ำข้าราชการบางคนยังไม่ได้เริ่มทำงาน งานถูกโยกย้ายแล้ว การกระทำดังกล่าวของนายอนุทิน มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย เป็นการเอาคืนทางการเมือง ระหว่างสีน้ำเงิน และสีแดง เป็นการสร้างความแตกแยกในกลุ่มข้าราชการประจำและบังคับให้ข้าราชการต้องเลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจน
“นายอนุทิน มักอ้างเสมอว่ารัฐบาลนี้อายุแค่ 4 เดือน แต่เพียงแค่เดือนแรกก็ทำให้เหล่าข้าราชการอึดอัด ทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการบางคนที่ถูกโยกย้ายในครั้งนี้ เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองหรือไม่สยบยอมจึงต้องย้าย ดังนั้นการโยกย้ายใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบในการเลือกตั้ง สามารถสั่งการให้ผู้ว่าราชการช่วยลูกพรรคภูมิใจไทยในหาเสียงเลือกตั้งได้ หากนายอนุทิน ตั้งใจอย่างนั้นจริงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะข้าราชการมีหน้าที่ทำงานเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน การโยกย้ายแบบนี้เอื้อประโยชน์ให้กับใคร คนธรรมดาทั่วไปก็มองออก” นายสมคิด กล่าว