"อนุทิน" นำถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก ดึงเอกชนร่วม ชูแนวคิด "กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" หวังเห็นผลใน 4 เดือน

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม.ศก.นัดแรก เชิญภาคเอกชนร่วม เร่งผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน 4 เดือน ใต้นโยบาย Quick Big Win พร้อมชูแนวคิด "กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" หวังแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ขอทีมเศรษฐกิจ ช่วย ประชาสัมพันธ์ "คนละครึ่งพลัส" บอก "เอกนิติ" เป็นแอมบาสเดอร์ ใส่เสื้อประกาศโครงการเริ่มแล้ว
ที่รัฐสภา 10.30 น.วันที่ 15 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่1/2568 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคเอกชน และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406
นายอนุทิน กล่าวเริ่มการประชุมว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้ ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นว่า ในเมื่อจะเป็นการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมการ ให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว และรับทราบปัญหาจากทุกฝ่ายจึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีตัวแทนภาคเอกชนมาร่วมด้วย ต้องขอบพระคุณประธานสภาภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุม ซึ่งตนมีความมั่นใจอย่างยิ่ง ด้วยความร่วมมือนี้จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโตและแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้ แม้ว่าเราจะมีระยะเวลาการบริหารงาน 4 เดือนนี้ ซึ่งในการ ดำเนินการต่างๆนั้น เราจะเน้นในเรื่องของการทำนโยบายหรือ Quick Win หรือตามมอตโต้ Quick Big Win เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเต็มสูบ
นายกฯ กล่าวว่า จะใช้เวทีนี้พูดคุยอัพเดทข้อมูลกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคืบหน้าข้อชี้แนะกับภาคเอกชน ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายคลิกบิ๊กวินของรัฐบาลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความสำเร็จเห็นผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่คือ 4 เดือน ตามแนวคิด "กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตนจึงได้ขอให้ทาง ปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้จะได้เป็นสะพานเชื่อมนำสิ่งที่พวกเราได้หารือกันในที่ประชุมแห่งนี้ไปให้ส่วนราชการที่ท่านได้กำกับดูแล เพื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนหลักทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นในเรื่องต่างๆที่เห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินการ ซึ่งการประชุมวันนี้เน้นเรื่องความคล่องตัวลดขั้นตอนทั้งหลายที่ไม่จำเป็นและ เมื่อมีผลการประชุมออกมาเช่นไร เป็นมติของที่ประชุมแล้ว ขอให้เรื่องต่างๆที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของท่านตามกฎหมายได้ดำเนินการทันทีหากมีความคืบหน้าติดขัดอย่างไรขอให้มารายงานที่ประชุม เพราะที่ประชุมแห่งนี้จะมีการประชุมทุกสัปดาห์และหากมีความจำเป็นในกรณีที่ต้องมีการใช้มติของคณะรัฐมนตรี หรืออำนาจของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา ตนก็จะนำเรื่องบรรจุเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเราตั้งใจไว้ว่าการประชุมเช่นนี้ เฉพาะสัปดาห์นี้ เราจะประชุมวันพุธ เพราะเพิ่งตั้งขึ้นมา ซึ่งวันนี้ต้องทำความคุ้นเคย หลังจากนี้จะประชุมทุกบ่ายวันจันทร์ หากมี ฃมติหรือ มีการตกลงในสิ่งใดแล้ว เราจะได้ บรรจุเข้าไปในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันอังคาร เพื่อไม่ต้องเสียเวลารออีก 1 สัปดาห์
ท้ายสุดนี้เพื่อเป็นข้อมูลกับท่านทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแรกเปิดลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งทางนายเอกนิติ เป็นแอมบาสเดอร์ ใส่เสื้อมาแต่เช้า และได้นำเสื้อมาให้ คณะกรรมการได้ใส่ด้วย ขอให้คณะกรรมการเศรษฐกิจช่วยกันโปรโมท เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการ และ ประชาชนจะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้