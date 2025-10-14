ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ หนุน “อังคณา” จี้ รบ.- สื่อ ยุติสร้างวาทกรรมเกลียดชังระหว่าง ปชช.ไทย-เขมร

ขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์สนับสนุน “สว.อังคณา” เรียกร้องให้รัฐบาลและสื่อมวลชนไทยยุติการสร้างวาทกรรมเกลียดชังระหว่างประชาชนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (14 ต.ค.) ขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรายืนข้างความจริง หลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เรายืนเคียงข้าง นางอังคณา นีละไพจิตร สว. กรณีถูกกลุ่มคนสังคมจำนวนหนึ่งกล่าวโจมตี เมื่อเธอตั้งคำถามต่อความไม่ชอบมาพากลในสงความความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยความสุจริตใจ และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน
โดยแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า แม้ในวันที่อำนาจรัฐโหดร้ายกับครอบครัวนีละไพจิตรเพียงใด เธอยังคงยืนอยู่ฝ่ายของความถูกต้อง แม้ต้องอยู่ลำพัง เธอไม่ได้พูดเพื่อตัวเอง เธอพูดเพื่อปกป้องสิทธิของเราทุกคน เพราะสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเรื่องของนักกฎหมาย เอ็นจีโอหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่มันอยู่ในลมหายใจและในชีวิตประจำวันของเราทุกคน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถูกคุกคาม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สิทธิของพลเมืองที่จะตั้งคำถามต่ออำนาจรัฐ ทหาร และทุน หรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ และสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหวาดกลัวและมั่งคงปลอดภัย
นอกจากนี้ ขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ยังเรียกร้องให้รัฐบาล และสื่อมวลชนในประเทศไทย ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย กองทัพ และองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเร่งด่วน โปร่งใส และรับผิดชอบต่อประชาชนทันที
รัฐต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ยุติการใช้วาทกรรมชาตินิยม และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ที่สร้างความเกลียดชัง และต้องปกป้องศักดิ์ศรีของพลเรือนทุกคนโดยไม่เลือกฝ่าย ขณะเดียวกัน เราขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงรายงานอย่างรอบด้าน ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และไม่ขยายวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง สื่อที่มีเกียรติไม่ใช่สื่อที่ปลุกปั่นความกลัว แต่คือสื่อที่กล้าปกป้องสติของสังคม และศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน หน้าที่ของสื่อคือการส่องแสง ไม่ใช่ขยายความมืดมิด