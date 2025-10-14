“ปานเทพ” จี้ระงับประชุม JBC 21-22 ต.ค.ชี้ หากไทยเสียสิทธิยกเลิก MOU รัฐบาลอนุทินต้องรับผิดชอบ

“ปานเทพ” จี้ระงับประชุม JBC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ 21-22 ต.ค.นี้ ตามที่สื่อเขมรอ้าง ชี้ หากไทยเสียสิทธิและความชอบธรรมที่จะยกเลิก MOU43 รัฐบาลอนุทินต้องรับผิดชอบ
วันนี้ (14 ต.ค.) นายปานเทพ หัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ภายหลังจากยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่รัฐสภา เรียกร้องให้ยกเลิก MOU2543 และ MOU2544 โดยให้มีผล 8 เดือนข้างหน้า โดยในระหว่างนี้ให้ระงับการประชุม JBC, GBC และ RBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาไว้ก่อนแล้ว นายปานเทพได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล หลังจากได้รับหนังสือ โดยการสั่งระงับการประชุม JBC ที่สื่อมวลชนกัมพูชา ระบุว่า จะจัดประชุมในวันที่ 21-22 ต.ค.นี้ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ไม่เช่นนั้น รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียที่จะตามมา
“นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมารับหนังสือและได้รับฟังการอ่านข้อความทั้งหมด โดยมีสักขีพยานคือสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน โดยมีเลขรับหนังสือที่ 00417 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09.42 น.จึงถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบทั้งหมดแล้ว หากท่านเห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และจะถือเป็นผลงานและความกล้าหาญของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุล ที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องยิ่งขึ้น
“ดังนั้น หากมีการประชุม JBC ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2568 ตามที่มีสื่อกัมพูชารายงานเป็นข่าวว่าฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพเชิญเอง โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน นักวิชาการ และประชาชนผู้รักชาติ เพราะการประชุมดังกล่าวอาจทำให้ประเทศไทยสุ่มเสี่ยงที่จะเสียสิทธิหรือถูกจำกัดสิทธิรวมถึงการเสียความชอบธรรมตามมาตรา 45 เพื่อยกเลิก MOU 2543 เพราะกัมพูชาละเมิดร้ายแรงตามมาตรา 60 ของอนุสัญญาว่าด้วยการทำสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ถ้าเป็นเช่นนั้น รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุล ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” นายปานเทพ ระบุ