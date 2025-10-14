ปชน.โวยไอโอทำสูตรบำนาญ Care ล้ม พิรุธประชามติพุ่ง "ไอซ์" ท้าเหยียบหน้าหากสูตรผ่านบำนาญน้อยลง

พรรคส้ม โวย ไอโอทำ ”สูตรบำนาญ Care“ ล้ม หลังจับพิรุธ คนทำประชามติพุ่งชม.ละ 900 คน “รักชนก” ท้า เหยียบหน้าหากสูตรผ่านแล้วมีใครได้รับบำนาญน้อยลง
วันที่ (14ต.ค. 2568) เมื่อเวลา 15.30น. ที่รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรคประชาชน และนายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน พร้อมตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้า กล่าวถึงสูตรประชาพิจารณ์ประกันสังคมที่จะใช้สูตรบำนาญใหม่ หรือสูตร Care (Career Average Revalued Earnings) ซึ่งถูกบอทโจมตี
โดยนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม กล่าวว่า บำนาญสูตร Care มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งถูกยื้อมาเป็นเวลายาวนาน จนล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12 ต.ค.68 พบว่ามีคนเข้าไปทำประชาพิจารณ์มากกว่า 900 คนภายใน 1 ชั่วโมง จากเดิมที่มีผู้เข้าทำประชาพิจารณ์ชั่วโมงละ 10 คน จึงทำให้กระบวนการทำประชาพิจารณ์ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่า มีกระบวนการ IO ยิงบอทเข้าไปในเว็บไซต์หรือไม่ เนื่องจากมีคนเข้าไปทำประชาพิจารณ์มากกว่าปกติถึง 900 เท่าในวันเดียว
นายษัษฐรัมย์ กล่าวต่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของทีมประกันสังคมก้าวหน้า จึงมีความพยายามกีดขวางทำให้ไม่สำเร็จใช่หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองใด IO สังกัดกลุ่มใด ถือเป็นความอำมหิตอย่างถึงที่สุดในการกีดขวางบำนาญของคนหาเช้ากินค่ำที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดี
ด้านน.ส.รักชนก กล่าวว่า ตนกล้าการันตีด้วยเกียรติว่า ผู้ประกันตนที่กำลังจะได้รับบำนาญจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ใช่การหารเฉลี่ยประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ควรจะได้รับ ในเมื่อสูตรบำนาญใหม่ ประชาชนจะได้ประโยชน์ เหตุใดจึงมีการขัดขวาง ตั้งใจจะล้มบำนาญสูตร Care หลายคนอาจจะเกลียดหรือไม่ชอบหน้าพวกเรา แต่ต้องไม่ทำร้ายผู้ประกันตนแบบนี้ อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนเข้าไปช่วยทำประชาพิจารณ์ ภายในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อเห็นแก่หลังพิงสุดท้ายของท่านในอนาคต
“ใครที่สงสัยว่าผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่ปัจจุบันกำลังจะได้บำนาญน้อยลงจากสูตรนี้ ให้เอาตีนมาเหยียบหน้าพวกดิฉัน 3 คนเลยค่ะ ถ้าสูตรนี้ผ่านไม่มีใครได้บำนาญน้อยลงแน่นอน ส่วนคนที่ส่งอยู่เพื่ออนาคตจะเป็นการการันตีถึงความแฟร์ที่สุด เท่าที่ประกันสังคมจะมอบให้ท่านได้”น.ส.รักชนกกล่าว
นายสหัสวัต กล่าวถึงสิ่งที่หลายคนกังวลว่าจะมีผู้ประกันตนได้รับบำนาญน้อยลง โดยยืนยันว่าผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้รับบำนาญน้อยลง ส่วนผู้ประกันตนอยู่ ไม่ว่าจะมาตรตราอะไรก็ตาม สูตร Care เป็นหลักประกันในชีวิตเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประชาชนจะยังคงมีบำนาญที่สมเหตุสมผล ส่งมากได้มาก ส่งน้อยได้น้อย เป็นสูตรที่คิดบนฐานข้อเท็จจริง แฟร์สำหรับทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้