“ธรรมนัส” เปิดโครงการขับเคลื่อนสหกรณ์เกษตร ปลุกเข้มแข็งเป็นหัวรถจักรให้เกษตรกรพึ่งหาตนเองได้

รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการขับเคลื่อนสหกรณ์เกษตร ปลุกสหกรณ์ฯ ให้เข้มแข็ง เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนภาคเกษตร มุ่งพัฒนา สร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้
เมื่อวันที่ (14 ต.ค.68) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ภายใต้โครงการสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้บริหารสหกรณ์ภาคการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวระหว่างเปิดงานว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ยังคงประสบกับปัญหาเชิงโครงสร้างและรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิม ที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา แต่ต่อจากนี้ภาคเกษตรไทยต้องเข้มแข็ง ตนเชื่อว่า สหกรณ์คือคำตอบ เพราะเป็นองค์กรของเกษตรกรโดยเกษตรกร ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างแท้จริง
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า โครงการขับเคลื่อนสหกรณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่มุ่งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออก เพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับเกษตรกร ช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้าว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการบริหารปริมาณผลผลิตในตลาดอย่างเหมาะสม ทำให้ข้าวหอมมะลิและข้าวชนิดอื่น ๆ มีราคาขยับขึ้นตั้งแต่ 8,000 บาทต่อเกวียนเป็นกว่า 10,000 บาทต่อเกวียนทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการรวมพลังของเกษตรกรและสหกรณ์ ที่ช่วยกันบริหารจัดการผลผลิตในตลาดอย่างมีระบบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ในส่วนของภาคประมง รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพประมงไปแล้วกว่า 29 ฉบับ เพื่อให้ชาวประมงไทยสามารถกลับมาทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ตนยืนยันว่าไทยจะกลับมาเป็นเจ้าทะเลแห่งเอเชียอีกครั้ง และแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยเน้นให้ตลาดเป็นตัวกำหนดการผลิต และใช้นวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และลดต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวถึงการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานภาคเกษตร โดยกำหนดให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผลักดันงบประมาณสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง
“ผมจะผลักดันให้สหกรณ์ทุกแห่งเป็นฐานรากของเกษตรกรไทย เป็นศูนย์กลางการผลิต การตลาด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ การบริหารภาคเกษตรของประเทศจะต้องยึดหลักเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง รายได้มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สิ่งที่ผมต้องการเห็นคือเกษตรกรไทยลุกขึ้นมามีศักดิ์ศรี มีรายได้มั่นคง และสหกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพลังร่วมกันของภาคการเกษตรไทยทั้งระบบ”ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ร.อ. ธรรมนัส ได้ร่วมกิจกรรม คนสหกรณ์ ดื่มนมสหกรณ์ เพื่อพี่น้องสหกรณ์โคนม เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของคนในระบบสหกรณ์ที่จะร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยด้วยเครือข่ายสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความมั่นคงทางอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนมในทุกพื้นที่ และส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคนมโคนมไทยมากขึ้น